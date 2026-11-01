M jak miłość. Streszczenie na listopad. Marysia spotka Jerzego, Basia aresztowana za zemstę, a policja odnajdzie ciało Sowińskiego! - ZDJĘCIA

Marysia uratuje Jerzemu życie. Artur nie odzyska żony

Po zdradzie Artura Marysia wyjedzie na Mazury, gdzie w dramatycznych okolicznościach uratuje życie Jerzemu Wielickiemu (Marcin Kwaśny). Mężczyzna później odnajdzie ją w hotelu i opowie o swoim trudnym życiu. Przyzna, że zbankrutował, obwinia byłą żonę o utratę majątku, a jego syn przebywa w więzieniu za narkotyki. Marysia zrozumie jego ból, bo sama będzie przechodziła przez małżeński kryzys i trudny okres w swoim życiu. Artur zobaczy żonę w towarzystwie nowego znajomego, ale zamiast zainteresować się Jerzym, skupi się na ratowaniu swojego związku. Na próżno! Marysia nie zgodzi się na powrót do dawnego życia i odda mężowi obrączkę.

Kasia będzie uciekać przed Mariuszem. Odnalezienie ciała Sowińskiego zmieni wszystko

W małżeństwie Kasi i Mariusza w listopadowych odcinkach "M jak miłość" zrobi się coraz niebezpieczniej. Architekt będzie wracał do domu pijany, stawał się nieobliczalny i wyładowywał złość na żonie. Gdy Kasia zaproponuje terapię dla par, Mariusz wpadnie w szał, rozbije szkło i niemal rzuci się na nią z pięściami. Kobieta będzie też coraz bliżej wyjawienia Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), że to on jest biologicznym ojcem Zosi, ale w ostatniej chwili stchórzy. Sytuację dodatkowo zaostrzy odnalezienie ciała Sowińskiego. Kasia zacznie podejrzewać, że za jego śmiercią stoi jej mąż, i ucieknie z córką. Tymczasem Olek (Maurycy Popiel) okłamie policję w sprawie nocy zabójstwa, a Marcin (Mikołaj Roznerski) będzie wyraźnie zaniepokojony działaniem brata.

Domańska wypowie Kamie wojnę! Salon fryzjerski znajdzie się w niebezpieczeństwie

Elżbieta Domańska nie odpuści Kamie (Michalina Sosna) i rozpocznie kolejną intrygę, której celem będzie zniszczenie jej salonu fryzjerskiego. Z pomocą Klary (Aleksandra Kisio) zadba o falę negatywnych opinii w internecie, przez które klientki zaczną odwoływać wizyty. To jednak dopiero początek. Liliana Kolender (Monika Sznajder) oskarży Kamę o zniszczenie jej włosów i zażąda ogromnego odszkodowania. Chodakowska otrzyma pismo przedsądowe, a nawet Piotrek (Marcin Mroczek) nie będzie miał dla niej dobrych wiadomości. Marcin i Jakub spróbują ustalić, kto stoi za atakiem, ale biznes Kamy znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie.

Basia zniszczy samochód Joanny. Córka Artura trafi na komisariat w "M jak miłość" w listopadzie

Basia (Karina Woźniak) nie pogodzi się z tym, że Artur nie zamierza wrócić do Marysi i nadal spotyka się z Joanną (Dominika Sakowicz). Wcześniej sama poda ojcu adres matki na Mazurach, licząc, że ten zawalczy jeszcze o rodzinę. Szybko przekona się jednak, że jej nadzieje były płonne. Gdy dotrze do niej, że ojciec wybrał kochankę, a nie małżeństwo, wpadnie w furię. Dziewczyna postanowi zemścić się na Joannie i zniszczy jej samochód. Jej wybuch złości będzie miał poważne konsekwencje, bo Basia trafi na komisariat i będzie musiała zmierzyć się ze skutkami swojego czynu.

Lenka pozna Wojtka. Nowy kelner namiesza w jej życiu?

W 1956 odcinku "M jak miłość" Lenka (Olga Cybińska) rozpocznie pracę w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Tam pozna nowego kelnera, Wojtka Krzywickiego (Michał Królikowski). Ich pierwsze spotkanie nie będzie należało do udanych, bo chłopak szybko zacznie działać nastolatce na nerwy. Jednocześnie wzbudzi jej zainteresowanie, więc niewykluczone, że ta znajomość przerodzi się w coś więcej. Lenka będzie miała jednak na głowie także poważniejsze problemy. Razem z Hanią (Wiktoria Basik) zaangażuje się w ratowanie szczeniaków z pseudohodowli, ale zostanie przyłapana na kradzieży. Z pomocą córce ruszy Piotrek.

Anita wyjedzie do Hiszpanii. Ciąża Magdy będzie dla niej trudnym ciosem

Ciąża Magdy (Anna Mucha) nie będzie dobrą wiadomością dla wszystkich. Anita (Melania Grzesiewicz), która od dawna marzy o dziecku, ale nie może spełnić tego pragnienia, jeszcze boleśniej odczuje własną sytuację. W 1954 odcinku "M jak miłość" zaskoczy Kamila (Marcin Bosak) informacją, że chce wyjechać z matką do Hiszpanii. Jej decyzja może oznaczać dłuższą nieobecność w kancelarii Budzyńskich. Nie wiadomo jeszcze, jak długo Anita pozostanie poza Polską, ale jej wyjazd z pewnością skomplikuje sytuację w pracy. Tym bardziej że Magda, ze względu na ciążę i problemy kardiologiczne, może potrzebować ograniczyć zawodowe obowiązki.

Malicki zażąda 200 tysięcy złotych. Franek sam poszuka biologicznej matki

Kolejne problemy czekają też Dorotę (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Choć Malicki (Marcin Sitek) został zatrzymany po ataku na kobietę, nie zrezygnuje z szantażowania Lisieckich. Za informacje o biologicznej matce Franka zażąda aż 200 tysięcy złotych, czyli podwoi wcześniejszą kwotę. Dorota i Bartek będą próbowali chronić chłopca przed kolejnymi dramatami, ale ich milczenie przyniesie odwrotny skutek. Franek zorientuje się, że dorośli coś przed nim ukrywają. W końcu wymknie się z Grabiny razem z Hanią (Wiktoria Basik) i pojedzie do Warszawy. Tam sam rozpocznie poszukiwania biologicznej matki, a pierwszych wskazówek będzie szukał u dawnej sąsiadki.