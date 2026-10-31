M jak miłość, odcinek 1954: Siostra Sowińskiego nawiąże sojusz z Olkiem. Przyzna, co nawyczyniał brat - ZDJĘCIA

Kolejna wizyta Ewy w klinice w 1954 odcinku "M jak miłość" pogłębi relację z Olkiem

Mimo że Sowiński nienawidził Olka, jego siostra inaczej podejdzie do Chodakowskiego. Wie dobrze, że brat był cięty na lekarza i robił wiele złych rzeczy. Ewa specjalnie pofatyguje się do kliniki, by przekazać ważne dokumenty na przetarg. Kiedy Olek wyrazi za to wdzięczność, nagle Ewa powie głośno prawdę o tym, że brat nie cierpi rywala i robi mu pod górkę. Oczywiście zarówno ona, jak i Chodakowski, nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, że mężczyzna nie żyje.

Sojusz Ewy z Olkiem w 1954 odcinku "M jak miłość". Podejdzie do Chodakowskiego zupełnie inaczej niż brat

- Mój brat nigdy nie miał najłatwiejszego charakteru, napsuł panu tyle krwi... - powie wprost Ewa, właściwie wprost opowiadając się po stronie Olka.

- Nie wracajmy do tego, naprawdę, nie ma sensu.

- Chciałabym tylko powiedzieć, że jest pan naprawdę przyzwoitym człowiekiem, rzadka cecha - pochwali Olka Ewa, mimo że brat uważał Chodakowskiego za najgorszego wroga. - On mi się przyśnił dziś w nocy. Prosił żebym dała na mszę za jego duszę. Spełniłam tę prośbę i wie pan... Poczułam ulgę. Wszystkiego dobrego - wyzna Ewa i szybko oddali się korytarzem.

Ewa zmieni zdanie o Olku, kiedy wyjdzie na jaw jego śmierć?

Już wiadomo, że niebawem wyjdzie na jaw to, że Sowiński nie żyje. Czy Ewa w takiej sytuacji odwróci się od Olka? Chodakowski będzie jednym z pierwszych podejrzanych, bo przecież każdy wie o jego konfliktach z dyrektorem. Za to prawdziwy sprawca zbrodni, Mariusz (Mateusz Mosiewicz), siedzi cicho. Zaufanie i wiara Ewy może być kluczowa, by Olek nie poszedł siedzieć.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.