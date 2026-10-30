Nowa Marysia z M jak miłość. Małgorzata Pieńkowska oszołomiła swoją metamorfozą

Małgorzata Pieńkowska w nowej odsłonie. Elegancja i zupełnie inny wizerunek

Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramie Małgorzata Pieńkowska pozuje na krześle w eleganckim, jasnym garniturze w delikatne pionowe paski. Pod marynarką ma czarną bluzkę, a całość uzupełniają dopasowane spodnie i efektowne, bordowe szpilki na obcasie. Uwagę zwraca również fryzura aktorki, bo ciemne włosy są starannie wystylizowane, a mocniejszy makijaż z wyrazistą czerwoną szminką nadaje jej wizerunkowi wyjątkowego charakteru. To zdecydowanie bardziej wyrazista i elegancka odsłona Małgorzaty Pieńkowskiej. Aktorka wygląda jak przygotowana na ważne wydarzenie, a jej stylizacja może kojarzyć się z zupełnie nowym wizerunkiem serialowej Marysi.

Czy to nowa Marysia w "M jak miłość"? Zdradzona Rogowska postawi na siebie

Zdjęcie Pieńkowskiej natychmiast nasuwa pytanie, czy taka metamorfoza może mieć związek z jej serialową rolą. Marysia przechodzi obecnie jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. Po zdradzie Artura (Robert Moskwa) musi zdecydować, co dalej z małżeństwem, które przez lata było dla niej ważne. W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowska jasno zapowi, że nie zamierza wracać do Grabiny jako ofiara niewiernego męża. Chce dać szansę samej sobie i zacząć myśleć o własnym szczęściu.

Czy elegancki, odmieniony wygląd Małgorzaty Pieńkowskiej jest zapowiedzią podobnej przemiany Marysi? Trudno nie dostrzec, że nowy wizerunek aktorki pasowałby do kobiety, która po bolesnym rozczarowaniu postanawia odzyskać pewność siebie i rozpocząć kolejny etap życia.

Małgorzata Pieńkowska szykuje się do ważnego projektu? Fani mogą mieć nadzieję na zmianę Marysi

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma potwierdzenia, iż fotografia z Instagrama Małgorzaty Pieńkowskiej została wykonana na planie "M jak miłość" albo w związku z przygotowaniami do kolejnych odcinków. Nie wiadomo więc, czy elegancka stylizacja i starannie ułożona fryzura są zapowiedzią nowego wyglądu Rogowskiej. Aktorka mogła przygotowywać się do zupełnie innego projektu lub wydarzenia. Nie zmienia to faktu, że tak odmieniona Pieńkowska robi wrażenie, a moment publikacji zdjęcia może rozbudzić ciekawość fanów serialu. Marysia właśnie zaczyna stawiać siebie na pierwszym miejscu. Być może w kolejnych odcinkach zobaczymy ją nie tylko jako kobietę, która próbuje pozbierać się po zdradzie, ale też jako pewną siebie, elegancką kobietę gotową na nowy rozdział.