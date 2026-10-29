M jak miłość, odcinek 1954: Martyna przyłapie Kasię i Jakuba na czułym zbliżeniu. Szybko odjedzie bez słowa - ZDJĘCIA

Jakub weźmie w ramiona zapłakaną Kasię przed domem w 1954 odcinku "M jak miłość"

Kasia w 1954 odcinku "M jak miłość" będzie na skraju załamania. Coraz bardziej przerażona zachowaniem Mariusza (Mateusz Mosiewicz), nie poradzi sobie z ciężarem kłamstwa o ojcostwie Zosi. W końcu pójdzie do Jakuba, by wyznać mu, że to on jest biologicznym ojcem dziewczynki. Kiedy jednak znajdzie się z byłym mężem sam na sam, zabraknie jej odwagi, by powiedzieć prawdę.

Kasia wybiegnie z domu Karskiego, a Jakub natychmiast ruszy za nią. Zobaczy, jak bardzo była żona cierpi, i spróbuje dowiedzieć się, co się stało. Nie będzie chciał zostawić jej samej z problemami, zwłaszcza że wciąż nie wie, co tak naprawdę ukrywa przed nim Sanocka.

- Kasiu... Zaczekaj! Co chciałaś mi powiedzieć? - krzyknie Karski i pobiegnie za byłą żoną.

- Nigdy sobie tego nie wybaczę, wszystko zepsułam, a teraz jest już za późno! - wrzaśnie zapłakana Kasia.

Jakub spróbuje ją uspokoić. Zapewni, że może na niego liczyć i że zawsze będzie gotowy jej pomóc. Kiedy Kasia poprosi go, by zostawił ją w spokoju, Karski nie odsunie się jednak obojętnie.

Martyna zobaczy Jakuba z byłą żoną. Nie wysiądzie nawet z samochodu!

Właśnie w momencie czułego zjednoczenia byłych małżonków, pod dom Jakuba podjedzie Martyna. Wysocka nie będzie wiedziała, co wydarzyło się chwilę wcześniej, nie usłyszy przejmującej rozmowy ani dlaczego Kasia jest tak roztrzęsiona. Zobaczy jedynie przez szybę samochodu, jak Karski obejmuje byłą żonę, a ona wtula się w jego ramiona. Dla Martyny ten widok może być bolesny. Zamiast wysiąść i podejść do Jakuba, kobieta pozostanie w aucie. Nie zawoła go, nie przerwie im i nie zażąda wyjaśnień. Po chwili wycofa samochód i odjedzie bez słowa.

Jakub będzie tak pochłonięty problemami Kasi, że nawet nie zauważy Martyny. Nie pobiegnie za nią i nie spróbuje zatrzymać jej na miejscu. Nie będzie miał pojęcia, że Wysocka właśnie zobaczyła go w czułym uścisku z byłą żoną.

Martyna nie zrobi Jakubowi awantury w 1954 odcinku "M jak miłość"

Można by się spodziewać, że po takim widoku Martyna zażąda od Karskiego wyjaśnień. Tymczasem w 1954 odcinku "M jak miłość" Wysocka nie urządzi mu awantury ani nie zacznie wypominać mu bliskości z Kasią. Co więcej, później tego samego dnia dojdzie między nimi do zbliżenia. Wieczorem Martyna i Jakub wylądują razem w łóżku, choć wcześniej Wysocka zobaczy go w ramionach byłej żony. Nie będzie więc otwartej kłótni ani natychmiastowej konfrontacji. Natomiast Kasia przeżyje prawdziwy koszmar.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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