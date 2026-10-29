M jak miłość, odcinek 1954: Olek zaskoczony wypowiedzeniem Kasi. Odwiedzie ją od wyprowadzki z Polski? - ZDJĘCIA

Kasia przyniesie Olkowi wypowiedzenie w 1954 odcinku "M jak miłość"

Po porannej awanturze z Mariuszem Kasia nie zmieni planów co do wyjazdu. Choć zachowanie męża coraz bardziej ją przeraża, a jego wybuchy gniewu stają się nieprzewidywalne, lekarka nie zdobędzie się na to, by zrezygnować ze wspólnego wyjazdu do USA. Zamiast tego pójdzie do kliniki, by oficjalnie zakończyć pracę. Kasia wcześniej wspominała już o wyjeździe, ale czym innym są zapowiedzi, a czym innym dokument złożony na biurku przełożonego. Kiedy Sanocka spotka się z Olkiem, postanowi osobiście przekazać mu swoją decyzję.

- Idę właśnie do kadr, ale chciałam ci to przekazać osobiście. Aneta mówiła ci o naszym wyjeździe do Stanów? - zacznie Kasia.

- Tak, coś wspominała, a co to jest? - zapyta Olek, zwracając uwagę na dokument.

- Moje wypowiedzenie.

Chodakowski nie ukryje zaskoczenia. Dopiero teraz dotrze do niego, że Kasia rzeczywiście zamierza odejść z kliniki i wyjechać z Polski. Jej decyzja stanie się faktem, a Olek będzie musiał zmierzyć się z perspektywą utraty lekarki, z którą dotąd pracował. Mało tego, wie przecież o niewyjaśnionej kwestii ojcostwa.

Olek będzie zaskoczony decyzją Kasi. Spróbuje ją zatrzymać w 1954 odcinku "M jak miłość"?

Olek nie będzie zachwycony tym, co usłyszy od Sanockiej. W 1954 odcinku "M jak miłość" przyzna, że klinika nie poradzi sobie bez niej tak łatwo. Jego reakcja pokaże, że liczył na to, iż wcześniejsze zapowiedzi wyjazdu nie oznaczają jeszcze ostatecznej decyzji.

- Ale my bez ciebie nie damy rady...

Chodakowski nie będzie jednak próbował na siłę zatrzymywać Kasi. Przyjmie jej wypowiedzenie, ale jednocześnie zasugeruje, że powinna jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję.

- Tak, ja oczywiście przyjmuję wypowiedzenie, mam tylko nadzieję, że nie będziesz tego żałować, przemyśl to jeszcze - rzuci krótko Chodakowski i wyjdzie z pomieszczenia.

Czy jego słowa dadzą Kasi do myślenia? Olek nie powie wprost, że powinien ją zatrzymać, ale jego reakcja będzie wymowna. Wyjazd do Stanów oznacza dla lekarki nie tylko porzucenie pracy, lecz także rozpoczęcie nowego życia u boku Mariusza, którego zachowanie coraz bardziej ją niepokoi.

Aneta skłamie Kasię w sprawie Olka. Dochowa tajemnicy o sfałszowanych wynikach

Rozmowie Kasi z Olkiem będzie przyglądała się Aneta. Przyjaciółka Sanockiej wie, że lekarka sfałszowała wyniki badań, a Chodakowski również poznał już prawdę. Obiecał jednak Anecie, że zachowa sekret, dlatego nie może otwarcie wyjaśnić Kasi, co wie o całej sprawie. Gdy Olek wyjdzie, Sanocka od razu zwróci się do przyjaciółki z pytaniem, czy Chodakowski dowiedział się czegoś o jej kłamstwie. Aneta zaprzeczy. Nie wyjawi prawdy, choć będzie świadoma, że sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.