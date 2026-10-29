M jak miłość, odcinek 1954: Kasia zaproponuje Mariuszowi terapię, ale on wpadnie w szał! Zmieni się na gorsze - ZDJĘCIA

Kasia znów nie prześpi nocy przez Mariusza w 1954 odcinku "M jak miłość"

Kasia będzie miała za sobą kolejną noc pełną stresu. Mariusz znów wróci do domu pijany, a jego zachowanie sprawi, że lekarka nie będzie mogła spokojnie odpocząć. Zamiast czułości i wsparcia, których oczekiwała od męża, coraz częściej będzie spotykać się z jego rozdrażnieniem i nieprzewidywalnymi reakcjami. Następnego ranka architekt nadal będzie w podłym nastroju. Kasia spróbuje jednak zachować spokój i odezwać się do niego łagodnie. Szybko okaże się, że po czułym, kochającym Mariuszu nie ma już śladu. Mężczyzna ostentacyjnie przypomni żonie o wypowiedzeniu, które powinna złożyć przed planowanym wyjazdem do USA. Nie spodoba mu się również, że Kasia wciąż wspomina o możliwości pracy za granicą. Mariusz będzie oczekiwał, że żona zostanie w domu, zamiast realizować własne plany.

Mariusz nie chce słyszeć o terapii. W 1954 odcinku "M jak miłość" pokaże swoją gorszą stronę

Kasia zacznie dostrzegać, że sytuacja między nią a Mariuszem staje się coraz trudniejsza. Nie będzie chciała kolejnej kłótni, ale uzna, że nie mogą dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Spróbuje więc porozmawiać z mężem o jego zachowaniu i zaproponuje wspólną wizytę u terapeuty.

- Ostatnio jesteś jakiś...

- Jaki? - ostro rzuci Mariusz.

- Nie wiem, rozdrażniony. Myślę, że to źle działa na nas oboje, czuję, że oddalamy się od siebie. Słuchaj, wiem, że nie jesteś fanem takich metod, ale może powinniśmy iść do terapeuty, chociaż na jedną sesję jeszcze przed wyjazdem. Możemy wybrać mężczyznę.

Propozycja Kasi nie przyniesie jednak oczekiwanego efektu. Mariusz nie potraktuje jej jako próby ratowania ich relacji. Wręcz przeciwnie, poczuje się urażony samą sugestią, że ktoś z zewnątrz miałby oceniać jego zachowanie. - Żeby jakiś facet mówił mi jak mam postępować ze swoją własną żoną...

Architekt nie będzie chciał przyjąć do wiadomości, że problem dotyczy nie tylko ich małżeństwa, ale również jego coraz częstszego sięgania po alkohol.

Kasia wspomni o alkoholu i rozpęta się awantura w 1954 odcinku "M jak miłość"

Mimo ostrej reakcji Mariusza Kasia nie wycofa się od razu. Zdobędzie się na odwagę i powie wprost, co jeszcze ją niepokoi. - Nie chodzi tylko o nas, ostatnio coraz więcej pijesz - odważy się wspomnieć Kasia.

Te słowa doprowadzą Mariusza do furii. Mężczyzna wpadnie w szał i rozbije szkło, a potem doskoczy do żony. W 1954 odcinku "M jak miłość" sytuacja stanie się naprawdę groźna, gdy architekt niemal uderzy Kasię w twarz. - Po tym wszystkim masz jeszcze do mnie jakieś pretensje? - wybuchnie Mariusz.

Kasia będzie przerażona zachowaniem męża. Zamiast dalszej rozmowy wybierze ucieczkę do łazienki, gdzie spróbuje dojść do siebie po tym, co właśnie się wydarzyło. Jej propozycja terapii, która miała pomóc im poradzić sobie z narastającymi problemami, zakończy się kolejnym wybuchem agresji. Po chwili Mariusz nagle zmieni ton i zacznie przepraszać żonę. Ten zwrot nie sprawi jednak, że Kasia odzyska poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze przed momentem mężczyzna był o krok od uderzenia jej, a teraz będzie próbował naprawić sytuację słowami.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.