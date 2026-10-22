M jak miłość, odcinek 1956: Basia aresztowana za zniszczenie auta Joanny! Wpadnie w szał, kiedy odkryje, że Artur wrócił do kochanki

Basia da ojcu szansę, ale szybko tego pożałuje

Po zdradzie Artura Basia nie ukrywała, jak bardzo zawiódł ją ojciec. Była wściekła, że skrzywdził Marysię, i nie zamierzała udawać, że wszystko może wrócić do normy. W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowski przyjdzie do domu Mostowiaków, by odnaleźć żonę i prosić ją o wybaczenie. Marysi jednak nie zastanie. Na ganku pojawi się Basia, która w końcu zdecyduje się z nim porozmawiać. Basia wciąż będzie miała do ojca ogromny żal, ale nie okaże się całkowicie obojętna na los jego małżeństwa. Mimo złości i zazdrości da mu szansę, by spotkał się z Marysią. Będzie mogła mieć nadzieję, że Artur naprawdę chce naprawić to, co zniszczył, i że rodzina jeszcze nie jest stracona. Do czasu.

Artur wróci do Joanny. Basia zrozumie, że ojciec wybrał kochankę w 1956 odcinku "M jak miłość"

W 1956 odcinku "M jak miłość" nadzieje Basi zostaną jednak wystawione na nieprzyjemną próbę. Dziewczyna uświadomi sobie, że ojciec nie zamierza wrócić do rodziny, a jego związek z Joanną nie jest jedynie chwilowym błędem. Zdrada Marysi okaże się czymś więcej niż jednorazowym kryzysem w małżeństwie Rogowskich. Artur będzie związany z kochanką, a Basia nie będzie potrafiła zaakceptować jego wyboru. To właśnie dlatego jej reakcja będzie tak gwałtowna. Córka Rogowskiego wcześniej dała mu szansę, by zawalczył o matkę, a teraz poczuje, że jej nadzieje były naiwne. Nie chodzi już tylko o to, że Artur zdradził Marysię. Basia będzie musiała pogodzić się z myślą, że ojciec może naprawdę wybrać życie z inną kobietą i zostawić rodzinę za sobą.

Basia zniszczy samochód Joanny i trafi na komisariat!

Wściekłość Basi w 1956 odcinku "M jak miłość" przerodzi się w czyn, którego dziewczyna nie będzie mogła łatwo cofnąć. Gdy dotrze do niej, że Artur na stałe związał się z Joanną, wybuchnie i zniszczy samochód należący do kochanki ojca. Emocje wezmą górę nad rozsądkiem, a Basia posunie się znacznie dalej, niż mogła sobie wyobrażać.

Sprawa będzie miała poważne konsekwencje: dziewczyna trafi na komisariat. Zamiast pomóc Marysi albo zmienić decyzję Artura, jej wybuch złości tylko jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Basia będzie musiała zmierzyć się ze skutkami własnego zachowania, a także z bolesną prawdą, że nie ma wpływu na to, kogo wybierze jej ojciec.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.