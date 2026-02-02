M jak miłość. Śmierć Franki wywołuje coraz większą burzę! Już dosyć nieszczęść Pawła. Po odejściu Dominiki Kachlik powinni zmienić aktorkę 

Franka umrze, bo Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość". Nie zastąpi jej inna aktorka
Śmierć Franki nastąpi w 1907 odcinku "M jak miłość", którego emisja we wtorek, 3 lutego 2026 roku, w TVP2. Oczywiście w serwisie VOD TVP widzowie już wcześniej mogą zobaczyć, jak umrze Franka, jak zabije ją tętniak aorty, który pęknie kilka godzin przed planowaną operacją.
O tym, że właśnie w taki sposób Dominika Kachlik na zawsze pożegna "M jak miłość" i rolę Franki, którą grała od sześciu lat, wiadomo było od początku roku. A jednak widzom trudno pogodzić się z tym, że scenarzyści serialu uśmiercili żonę Pawła, że po odejściu Kachlik nie zastąpi jej inna aktorka. Takie przypadki w rodzinie Mostowiaków nie są przecież rzadkością. Ostatnio zmienili się Natalka i Mateusz, których grają inni aktorzy. Dominika Suchecka i Rafał Kowalski zajęli miejsce w obsadzie "M jak miłość" Marcjanny Lelek i Krystiana Domagały.
Dlaczego produkcja "M jak miłość" uśmierciła Frankę? Nie ma jeszcze komentarza!
Dlaczego zatem produkcja "M jak miłość" oraz twórcy scenariusza zdecydowali o śmierci Franki? Czemu Paweł straci żonę, zostanie samotnym wdowcem z synem Antosiem zamiast zastąpić Dominikę Kachlik inną aktorką i tym samym dać France nową twarz? Póki co nie ma oficjalnego komentarza w tej sprawie. Nawet sama Kachlik nie komentuje śmierci Franki w "M jak miłość". Jak dotąd ani razu nie potwierdziła, że jej bohaterka umrze po pęknięciu tętniaka.
Wśród fanów "M jak miłość" nie cichną emocje! Rozpętała się taka burza wokół odejścia Dominiki Kachlik i uśmiercenia Franki, że na profilu SuperSeriale na Facebooku lawinową powstają komentarze zawiedzionych widzów, którzy nie potrafią się pogodzić z taką decyzją produkcji serialu.
Szczególnie w świetle tego, co przez 25 lat w "M jak miłość" działo się w życiu Pawła Zduńskiego. To bohater, który przez los i scenarzystów został chyba najbardziej doświadczony. Nie sposób zliczyć, ile razy Paweł miał złamane serce, ile kobiet od niego odeszła, ile romansów kończyło się rozstaniem. I właśnie teraz, kiedy on i Franka nareszcie są szczęśliwi z Antosiem, rozpoczęli budowę domu w Grabinie, wydarzy się największa tragedia, która wpłynie na dalsze losy Pawła przez wiele miesięcy. Najpewniej do końca obecnego sezonu "M jak miłość", bo żałoba po France nie skończy się tak szybko.
Wierni widzowie "M jak miłość" zwracają uwagę na to, że ostatnio zbyt wiele dramatów spada na bohaterów, że to już nie ta rodzina Mostowiaków, co kiedyś. Wybraliśmy dla Was komentarze internautów, którzy nie pozostawiają suchej nitki na twórcach kultowej produkcji.
Komentarze fanów "M jak miłość" w sprawie śmierci Franki i dramatu Pawła w żałobie
- Ci co piszą ten scenariusz to jakieś cabany nie potrafią nic prócz dramatów??? Dno kompletne dno
- Teraz kiedy budują wymarzony dom , spada na Pawła tak wielka tragedia. Franka tak się cieszyła na ten dom , że zamieszkają tam razem z Pawłem i Antosiem, a los jednak wybrał dla górali okrutny los
- To jest nieprawdopodobne co robią scenarzyści. Można zastąpić aktorkę inna w czym problem
- Uważam, że powinni zmienić po prostu aktorkę i tyle... jakoś z Natalia nie było takiego problemu. Paweł znowu przeżyje tragedię i rozstanie. Tylko tym razem w wersji hard, bo zostanie sam z synem. Szkoda w ogóle to komentować, aż nie chce się oglądać tego serialu. Paweł to jedna z najlepszych i najważniejszych postaci i nie powinno się go wystawiać na takie próby. Ja wiem, że to tylko serial i nie ma co tego przezywać ale no to jest okropnie smutne, co zrobili scenarzyści. Tak samo z Kuba z "Na sygnale".
- Za dużo tych nieszczęść na tego Pawła! Zmienić scenariusz, bo same tragedia goni tragedie! 😡
- Kuźwa toż to już horror się robi 🫣🫣 jak Franka umrze to ja już nie będę oglądała tego serialu 🙈😱
- No to już za dużo dla tego Pawła, nic temu chłopakowi się nie wiedzie myślę ze w życiu prywatnym jest szczęśliwym czego mu z całego serca życzę
- Będę strasznie tęsknić za Franką!!! 😭😭😭😭😭🖤! Paweł teraz po tej sytuacji będzie widział wszędzie już swoją zmarłą żonę.Do mnie czasami nie dociera , że Franki już nie będzie w serialu, ale powali się godzę z tą myślą. Jej śmierć na pewno wstrząśnie .🖤
- Z fajnego, rodzinnego serialu zrobili totalnie głupi tasiemiec,nic tam się nie laczy, watki są coraz głupsze, kolejna tragedia w życiu Pawła, chłop ma 40 lat a już z 10 partnerek życiowych przerobił, wystarczyło zamienić aktorkę. Na ta chwilę nie ma w tym serialu, nawet jednego dobrze rozpisanego wątku
- Ooo i na taki koniec ten serial zasługuje
Czym sobie ten chłopak zasłużył na taki los...non stop dostaje po dupie...aktorka Franka nie chciała juz grać to mogliście inną zastąpić jak całkiem niedawno Mateusza czy Natalkę....żenada serial straci oglądalność....
- Bez sensu. Jak się Pawłowi zaczęło układać to znowu scenarzyści rujnuje jego życie. Oglądam od 1 odcinka ale chyba już przestanę
- Jak nie chciała grać w filmie,to mogli aktorkę wymienić,a nie uśmiercić. W modzie na sukces wymieniali i szło oglądać. Wykończą tego Pawła. MASAKRA. 🥺
- Sceny jak z najgorszego horroru 🫣🫣🫣