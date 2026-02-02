M jak miłość. Śmierć Franki wywołuje coraz większą burzę! Już dosyć nieszczęść Pawła. Po odejściu Dominiki Kachlik powinni zmienić aktorkę 

Franka umrze, bo Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość". Nie zastąpi jej inna aktorka

Śmierć Franki nastąpi w 1907 odcinku "M jak miłość", którego emisja we wtorek, 3 lutego 2026 roku, w TVP2. Oczywiście w serwisie VOD TVP widzowie już wcześniej mogą zobaczyć, jak umrze Franka, jak zabije ją tętniak aorty, który pęknie kilka godzin przed planowaną operacją.

O tym, że właśnie w taki sposób Dominika Kachlik na zawsze pożegna "M jak miłość" i rolę Franki, którą grała od sześciu lat, wiadomo było od początku roku. A jednak widzom trudno pogodzić się z tym, że scenarzyści serialu uśmiercili żonę Pawła, że po odejściu Kachlik nie zastąpi jej inna aktorka. Takie przypadki w rodzinie Mostowiaków nie są przecież rzadkością. Ostatnio zmienili się Natalka i Mateusz, których grają inni aktorzy. Dominika Suchecka i Rafał Kowalski zajęli miejsce w obsadzie "M jak miłość" Marcjanny Lelek i Krystiana Domagały.

Dlaczego produkcja "M jak miłość" uśmierciła Frankę? Nie ma jeszcze komentarza!

Dlaczego zatem produkcja "M jak miłość" oraz twórcy scenariusza zdecydowali o śmierci Franki? Czemu Paweł straci żonę, zostanie samotnym wdowcem z synem Antosiem zamiast zastąpić Dominikę Kachlik inną aktorką i tym samym dać France nową twarz? Póki co nie ma oficjalnego komentarza w tej sprawie. Nawet sama Kachlik nie komentuje śmierci Franki w "M jak miłość". Jak dotąd ani razu nie potwierdziła, że jej bohaterka umrze po pęknięciu tętniaka.

Wśród fanów "M jak miłość" nie cichną emocje! Rozpętała się taka burza wokół odejścia Dominiki Kachlik i uśmiercenia Franki, że na profilu SuperSeriale na Facebooku lawinową powstają komentarze zawiedzionych widzów, którzy nie potrafią się pogodzić z taką decyzją produkcji serialu.

Szczególnie w świetle tego, co przez 25 lat w "M jak miłość" działo się w życiu Pawła Zduńskiego. To bohater, który przez los i scenarzystów został chyba najbardziej doświadczony. Nie sposób zliczyć, ile razy Paweł miał złamane serce, ile kobiet od niego odeszła, ile romansów kończyło się rozstaniem. I właśnie teraz, kiedy on i Franka nareszcie są szczęśliwi z Antosiem, rozpoczęli budowę domu w Grabinie, wydarzy się największa tragedia, która wpłynie na dalsze losy Pawła przez wiele miesięcy. Najpewniej do końca obecnego sezonu "M jak miłość", bo żałoba po France nie skończy się tak szybko.

Wierni widzowie "M jak miłość" zwracają uwagę na to, że ostatnio zbyt wiele dramatów spada na bohaterów, że to już nie ta rodzina Mostowiaków, co kiedyś. Wybraliśmy dla Was komentarze internautów, którzy nie pozostawiają suchej nitki na twórcach kultowej produkcji.

Komentarze fanów "M jak miłość" w sprawie śmierci Franki i dramatu Pawła w żałobie

