M jak miłość. Ślub Julii i Dimy! Tak będzie wyglądać uroczystość - ZDJĘCIA

Kolejny ślub w nowym sezonie "M jak miłość" i wesele w "Naszym Zielonym Sadzie"!

W nowym sezonie "M jak miłość" na jednym ślubie się nie skończy, gdyż po Kamie (Michalina Sosna) i Marcinie (Mikołaj Roznerski), przyjdzie też pora na Julię i Dimę! A co za tym idzie i na wymianę gości, gdyż w ich nieco skromniejszej uroczystości wezmą udział wyłącznie bliskie im osoby, a mianowicie córka Ukraińca, Nadia (Mira Fareniuk) i także opukujący się nią Budzyńscy, a więc Magda (Anna Mucha) z Andrzejem (Krystian Wieczorek), jak również najlepsza przyjaciółka Malickiej, Sylwia (Hanna Turnau) z Wernerem (Jacek Kopczyński)!

Jednak jedno w przypadku obu par się nie zmieni! A mianowicie, że po wszystkim w nowym sezonie "M jak miłość" goście udadzą się do "Naszego Zielonego Sadu", gdzie przyjmie ich równie im dobrze już znana Viola (Magdalena Waligórska). Ale oczywiście najpierw odbędzie się ich ślub!

Dlaczego Julia i Dima się pobiorą w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

A ten w nowym sezonie "M jak miłość" nie nastąpi bez powodu, gdyż przecież Julia zajdzie w ciążę z Ukraińcem! I choć po poronieniu i stracie dziecka Andrzeja, lekarze twierdzili, że Malicka jest już bezpłodna, to wynik testu i badanie USG nie pozostawi wątpliwości, że prawniczka nosi pod sercem maluszka, co ogromnie ją ucieszy. Tak samo jak Dimę, który również ucieszy się z powiększenia ich rodziny.

Do tego stopnia, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" postanowi ją sformalizować i oświadczy się swojej ciężarnej ukochanej, która oczywiście przyjmie pierścionek i zgodzi się zostać jego żoną! I wkrótce po załatwieniu wszystkich formalności para młoda stanie przed polskim sądem i weźmie legalny ślub, który przecież Ukrainiec po śmierci swojej żony będzie mógł zawrzeć.

Julia i Dima zostaną małżeństwem w następnych odcinkach "M jak miłość"!

I w ten sposób w następnych odcinkach "M jak miłość" Julia i Dima już oficjalnie zostaną małżeństwem i staną się prawdziwą rodziną i to nie tylko dla Nadii, którą z resztą po wcześniejszej diagnozie Malicka już zdąży pokochać jak własną córkę, ale także dla ich wspólnego dziecka, które będzie już w drodze.

A w tej do początku ich wspólnego życia będą im oczywiście towarzyszyć najbliższe ich sercu osoby, czym wszystkie gwiazdy "M jak miłość" pochwaliły się na swoich relacjach na Instagramie!

- @mjakmilosc.official Co tu się dziś działo 🤔🤣 - napisała sama Marta Chodorowska.

- Dziś gramy coś pięknego w @mjakmilosc.official - dodała Mira Fareniuk.

- Dzisiaj w @mjakmilosc.official 👰‍🤵‍ - zdradziła Hanna Turnau.

