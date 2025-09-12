M jak miłość, odcinek 1881: Julia i Dima przekażą Nadii i Budzyńskim radosną nowinę! Tak zareagują na powiększenie ich rodziny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1881 odcinku "M jak miłość" ciężarna Julia i Dima postanowią w końcu pochwalić się radosną nowiną Nadii i Budzyńskim! I choć nie oni pierwsi dowiedzą się o ciąży Malickiej, bo tuż po przyszłej mamie będzie wiedzieć o tym jej najlepsza przyjaciółka Sylwia, która zjawi się z nią na badaniach u ginekolożki, a następnie radosną nowinę o dziecku poza jego ojciec, to wreszcie i oni się doczekają, gdyż przyszli rodzice nie będą chcieli tego dłużej przed nimi ukrywać. Tym bardziej, że wreszcie i tak wszystko wyszłoby na jaw, a lepiej, gdyby dowiedzieli się tego u źródła.

I stąd w 1881 odcinku "M jak miłość" Malicka i Ukrainiec w końcu zdecydują się im o tym powiedzieć. Choć doskonale zdadzą sobie sprawę, że to wcale nie będzie dla nich takie proste. A zwłaszcza dla Magdy!

- Kobieta, która dostała diagnozę, że nigdy nie będzie mogła mieć dzieci, a nagle okazuje się, że jest w ciąży z ukochanym mężczyzną, to jest olbrzymia radość. Ale rozumiem, że Magdzie może być trudno - przyznała Marta Chodorowska w "Kulisach M jak miłość".

Magda i Andrzej nie ucieszą się z ciąży Julii w 1881 odcinku "M jak miłość"!

I wcale się nie pomylą, gdyż faktycznie w 1881 odcinku "M jak miłość" Budzyńscy wcale nie będą skakać z tego powodu z radości i nie podzielą ich entuzjazmu. A Magda rzeczywiście bardzo mocno to przeżyje...

- Jesteś w ciąży? - spyta ją Magda, a gdy Julia potwierdzi, to wcale się nie ucieszy.

- To nie jest oczywiście łatwa informacja dla Magdy, zwłaszcza w kontekście całego tego misternie utkanego patchworku. No i oczywiście taki wiecie, czysto kobiecej kwestii pytania czy jestem wystarczająca? - powiedziała Anna Mucha w "Kulisach M jak miłość".

Ale nie tylko ona, gdyż wbrew pozorom w 1881 odcinku "M jak miłość" nie będzie to taka prosta informacja i dla Andrzeja. I to nie tylko z perspektywy Magdy czy ich relacji z Dimą, ale także faktu, że przecież wcześniej Julia straciła właśnie jego dziecko. I choć oczywiście Budzyński spróbuje to ukryć, zasłaniając się wcześniejszymi czynnikami, to i na nim się to odbije.

- Ciąża Julii przede wszystkim zwiastuje radykalną zmianę planów. I to takie status quo, które udało się jakoś wynegocjować z Dimą. Na pewno nam się losy skomplikują. To się wiąże z tym, że że jednak, że jednak czeka nas chyba duża tęsknota - dodał Krystian Wieczorek w "Kulisach M jak miłość".

- Jak to teraz wszystko poukładać? - zapyta Dimę.

Budzyńscy już na dobre stracą Nadię w 1881 odcinku "M jak miłość"?

Jednak jego obawy w tym temacie w 1881 odcinku "M jak miłość" podzieli i Magda, gdyż zda sobie sprawę, że będzie mogła ucierpieć na tym ich relacja z Nadią, która po powiększeniu ich rodziny tym bardziej będzie chciała być u boku ojca, jego nowej partnerki i ich dziecka, a swojego rodzeństwa. I to ogromnie ich zmartwi...

- Ja się boję, że że teraz to ona zupełnie nam zniknie, wsiąknie w tamtą rodzinę - podsumuje zasmucona Budzyńska.

Tym bardziej, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" na ciąży Julii się nie skończy, gdyż para postawi pójść jeszcze o krok dalej i po wspólnym zamieszkaniu i dziecku w drodze zdecyduje się jeszcze w pełni sformalizować swój związek i wziąć ślub, co już całkowicie spotęguje ich obawy, bo przecież wówczas faktycznie staną się jedną rodziną!