M jak miłość, odcinek 1881: Koniec siedliska Budzyńskich? Mściwy Błażej Święcicki dokończy dzieło brata - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1881 odcinku "M jak miłość" nastanie zły czas dla Siedliska Budzyńskich, w którym nic a nic się nie będzie działo! A wszystko przez to, że goście nagle poodwołują swoje rezerwacje, przez co Magda i Andrzej (Krystian Wieczorek) w ogóle nie będą mieć gości, z czego załamana właścicielka zwierzy się Kindze (Katarzyna Cichopek).

- U nas jest pustka, cisza, nic się nie dzieje, nikogo. Goście powoływali rezerwację - zdradzi jej Magda.

A stanie się to nie bez przyczyny, gdyż w 1881 odcinku "M jak miłość" siedlisko Magdy i Andrzeja zacznie nagle dostawać złe opinie w Internecie, wobec których goście nie przejdą obojętnie. A właśnie wręcz przeciwnie, gdyż po ich wpływem zdecydują się w ogóle go nie odwiedzać!

- Siedlisko w Grabinie zdecydowanie odradzam - napisze anonimowo Błażej Święcicki.

Magda nie dopuści do siebie myśli, że to Święcicki może im szkodzić w 1881 odcinku "M jak miłość"!

I choć w 1881 odcinku "M jak miłość" Magda będzie mieć co do tego swoją teorię, a mianowicie, że jest to po prostu nieuczciwe działanie konkurencji, gdyż tuż obok nich powstanie zupełnie nowy pensjonat, to prawda będzie zupełnie inna! Tyle tylko, że Budzyńska od razu ją wyprze, gdyż uzna, że jest to niemożliwe, aby odpowiadał za to Święcicki, który przecież przez nią będzie siedział!

- Siedlisko zaczyna dostawać złe opinie, złe recenzje, co Magda łączy raczej z tym, że niedaleko zbudowano nowy pensjonat i pewnie jest to kwestia nieczystych zagrań, konkurencji. Natomiast wszelkie insynuacje czy jakieś jakaś taka myśl, że może to jest coś związanego ze Święcickim, jest od razu wyparta przez Magdę, no bo przecież Święcicki siedzi w więzieniu, więc nie ma dostępu do Internetu - powiedziała Anna Mucha w "Kulisach M jak miłość".

Jednak Andrzej w 1881 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie tego taki pewien, gdyż jako prawnik doskonale będzie wiedział, że takie zagrywki będą możliwe i to nawet z więzienia! A to dlatego, że przecież ktoś będzie mógł działać na zlecenie Święcickiego, a on będzie wszystkim tylko sterował! I wcale się nie pomyli!

- Historie z Święcickim z jednej strony wydaje się zamknięta, z drugiej wiemy jak to jest, że można nawet z pobytu w więzieniu organizować różne rzeczy i utrudniać ludziom na wolności życie - przyznał Krystian Wieczorek w "Kulisach M jak miłość".

To Błażej Święcicki, brat aresztowanego Kazimierza, zacznie uprzykrzać Budzyńskim życie w 1881 odcinku "M jak miłość"!

Ale Magda w 1881 odcinku "M jak miłość" w to nie uwierzy, mimo tego, iż wokół niej będą dziać się coraz bardziej dziwne rzeczy...

- Coś dziwnego, wydawało mi się przez chwilę, że mi kursor lata po ekranie - powie Budzyńska, ale nie będzie świadoma, że to wcale jej się nie wydawało!

A to dlatego, że wszystko w 1881 odcinku "M jak miłość" będzie zaplanowanym działaniem Błażeja Święcickiego, który na zlecenie brata postanowi dokończyć jego dzieła i zemścić się na Magdzie za to, że wpakowała go do więzienia!

- Coś mi obiecałeś. Pamiętasz? - przypomni mu Kazimierz.

- Moja postać ma na imię Błażej. Nazwisko Święcicki jest to korelacja nieprzypadkowa, bo jest bratem Święcickiego, który troszkę narozrabiał i potrzebuje teraz mojej pomocy. Moja relacje z bratem jest dosyć zagmatwana. Brat cały czas nadstawiał karku za Błażeja. Był na tej pierwszej linii frontu w domu, gdzie nie było zbyt kolorowo. Dzięki temu mogłem wyjść na ludzi, zdobyć wykształcenie. Czuję, że w ten sposób będę miał ten dług na zero. Błażej odczuwa nieskrywaną satysfakcję. Na pewno poczucie władzy, jaką ma przy swoich komputerach, daje Błażejowi ogromną pewność siebie, chęć zemsty i poczucie władzy może się absolutnie wymknąć Błażejowi spod kontroli. Trochę namieszamy w życiu państwa Budzyńskich i będzie się działo - zdradził Adrian Budakow w "Kulisach M jak miłość".

- Co z naszą sprawą? - zainteresuje się Kazimierz.

- Jestem już na finiszu - zapewni go Błażej.