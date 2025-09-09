M jak miłość, odcinek 1877: Tak Dima zareaguje na ciążę Julii! Nie tego będzie się spodziewać - ZDJĘCIA

W 1877 odcinku "M jak miłość" Julia (Marta Chodorowska) dowie się, że jest w ciąży i mocno się zszokuje! I nic dziwnego, gdyż przecież po poronieniu i stracie dziecka Andrzeja (Krystian Wieczorek) usłyszała, że już nigdy nie zostanie mamą, bo jest bezpłodna! Ale w 1877 odcinku "M jak miłość" wynik testu i badania nie pozostawią wątpliwości, że Malicka spodziewa się dziecka Dimy (Michaił Pszeniczny)! Oczywiście, prawniczka od razu przekaże radosną nowinę swojemu ukochanemu, jednak kompletnie nie będzie spodziewać się takiej jego reakcji! Co zrobi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1877 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1877 odcinku "M jak miłość" wydarzy się prawdziwy cud, gdy, jak informowaliśmy jako pierwsi, okaże się, że Julia jest w ciąży! Tym bardziej, że przecież Malicka będzie przekonana, że jest bezpłodna, bo po poronieniu i stracie dziecka Andrzeja, lekarze postawili jej właśnie taką diagnozę.

I choć tuż po niej prawniczka długo nie mogła dojść do siebie i to do tego stopnia, że nawet próbowała odebrać sobie życie, to jednak w końcu zaakceptowała to, że nigdy nie zostanie matką. I być może z tego względu w ostatnich odcinkach "M jak miłość" pokochała córkę Dimy, Nadię (Mira Fareniuk) jak własną!

Ginekolożka potwierdzi ciążę Julii w 1877 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1877 odcinku "M jak miłość" w końcu doczeka się i swojej, gdy test ciążowy, jak i badania potwierdzą, że Julia faktycznie spodziewa się dziecka, w co zszokowana Malicka aż nie będzie mogła uwierzyć. Jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl lekarka (Małgorzata Majewska) zapewni ją, że to wcale nie jest sen, a prawda!

- Czy... mam szansę donosić? - dopyta lekarkę Julia.

- Musi pani pamiętać, że ryzyko utraty... wynosi około dwudziestu procent... Ale trzeba być dobrej myśli. Na pewno będzie pani musiała wykonać serię badań... - wyjaśni ginekolożka.

Po rozmowie z lekarką w 1877 odcinku "M jak miłość" Julia wyjdzie z gabinetu i pochwali się Sylwii (Hanna Turnau) radosną nowiną, po czym zacznie płakać ze szczęścia!

- Jestem w ciąży... Czy ty to słyszysz?! Będę miała dziecko! Uszczypnij mnie. Albo nie! Jeśli to sen, nie chcę się obudzić! - pochwali jej się Julia.

- To nie jest sen... Nie płacz, wariatko... Dlaczego płaczesz?! - zdziwi się Sylwia.

- Ze szczęścia! - odpowie Malicka.

Dima ucieszy się z dziecka z Malicką w 1877 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1877 odcinku "M jak miłość" ciężarnej Julii przyjdzie jeszcze o wszystkim powiedzieć Dimie, z którym umówi się już w restauracji. Malicka będzie przekonana, że Ukrainiec ucieszy się z radosnej nowiny tak samo jak ona i że od razu będą mogli to uczcić, ale jego początkowa reakcja mocno ją zaskoczy! A to dlatego, że zszokowany ukochany nie będzie w stanie nawet wydusić z siebie słowa, czym mocno ją zmartwi!

- Byłam u lekarki, powiedziała, że to piąty tydzień - oświadczy mu Julia, po czym zapadnie cisza, którą po chwili już zasmucona sama przerwie - Dlaczego milczysz?

Ale smutek Malickiej w 1877 odcinku "M jak miłość" wcale nie potrwa długo! Tak samo jak milczenie jej ukochanego, który w końcu się odezwie, gdy wieść o dziecku do niego dotrze! I oczywiście ogromnie się z niej ucieszy!

- Bo... mnie kompletnie zatkało! Odebrało mi głos ze wzruszenia - przyzna Dima, po czym poruszony, a jednocześnie uradowany doda - To prawdziwy cud, Julia! Nawet nie śmiałem o tym marzyć. To wspaniała wiadomość!

