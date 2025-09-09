M jak miłość, odcinek 1877: Tak Dima zareaguje na ciążę Julii! Nie tego będzie się spodziewać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1877 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1877 odcinku "M jak miłość" wydarzy się prawdziwy cud, gdy, jak informowaliśmy jako pierwsi, okaże się, że Julia jest w ciąży! Tym bardziej, że przecież Malicka będzie przekonana, że jest bezpłodna, bo po poronieniu i stracie dziecka Andrzeja, lekarze postawili jej właśnie taką diagnozę.

I choć tuż po niej prawniczka długo nie mogła dojść do siebie i to do tego stopnia, że nawet próbowała odebrać sobie życie, to jednak w końcu zaakceptowała to, że nigdy nie zostanie matką. I być może z tego względu w ostatnich odcinkach "M jak miłość" pokochała córkę Dimy, Nadię (Mira Fareniuk) jak własną!

Ginekolożka potwierdzi ciążę Julii w 1877 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1877 odcinku "M jak miłość" w końcu doczeka się i swojej, gdy test ciążowy, jak i badania potwierdzą, że Julia faktycznie spodziewa się dziecka, w co zszokowana Malicka aż nie będzie mogła uwierzyć. Jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl lekarka (Małgorzata Majewska) zapewni ją, że to wcale nie jest sen, a prawda!

- Czy... mam szansę donosić? - dopyta lekarkę Julia.

- Musi pani pamiętać, że ryzyko utraty... wynosi około dwudziestu procent... Ale trzeba być dobrej myśli. Na pewno będzie pani musiała wykonać serię badań... - wyjaśni ginekolożka.

Po rozmowie z lekarką w 1877 odcinku "M jak miłość" Julia wyjdzie z gabinetu i pochwali się Sylwii (Hanna Turnau) radosną nowiną, po czym zacznie płakać ze szczęścia!

- Jestem w ciąży... Czy ty to słyszysz?! Będę miała dziecko! Uszczypnij mnie. Albo nie! Jeśli to sen, nie chcę się obudzić! - pochwali jej się Julia.

- To nie jest sen... Nie płacz, wariatko... Dlaczego płaczesz?! - zdziwi się Sylwia.

- Ze szczęścia! - odpowie Malicka.

Dima ucieszy się z dziecka z Malicką w 1877 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1877 odcinku "M jak miłość" ciężarnej Julii przyjdzie jeszcze o wszystkim powiedzieć Dimie, z którym umówi się już w restauracji. Malicka będzie przekonana, że Ukrainiec ucieszy się z radosnej nowiny tak samo jak ona i że od razu będą mogli to uczcić, ale jego początkowa reakcja mocno ją zaskoczy! A to dlatego, że zszokowany ukochany nie będzie w stanie nawet wydusić z siebie słowa, czym mocno ją zmartwi!

- Byłam u lekarki, powiedziała, że to piąty tydzień - oświadczy mu Julia, po czym zapadnie cisza, którą po chwili już zasmucona sama przerwie - Dlaczego milczysz?

Ale smutek Malickiej w 1877 odcinku "M jak miłość" wcale nie potrwa długo! Tak samo jak milczenie jej ukochanego, który w końcu się odezwie, gdy wieść o dziecku do niego dotrze! I oczywiście ogromnie się z niej ucieszy!

- Bo... mnie kompletnie zatkało! Odebrało mi głos ze wzruszenia - przyzna Dima, po czym poruszony, a jednocześnie uradowany doda - To prawdziwy cud, Julia! Nawet nie śmiałem o tym marzyć. To wspaniała wiadomość!