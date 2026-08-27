M jak miłość. Romans Artura i Joanny przerodzi się w poważny związek? Nie wszyscy potępiają Rogowskiego. Prawda może być zupełnie inna - WIDEO

Miłość Artura Rogowskiego i Joanny przetrwa w nowym sezonie "M jak miłość"

Czy Artur Rogowski opamięta się w następnym sezonie "M jak miłość" i skończy romans z Joanną? Na to pytanie widzowie jeszcze długo nie poznają odpowiedzi, ale wiadomo już, że w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach, który rozpocznie 27 sezon, Artur wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. A to oznacza tylko jedno - chwilowe zauroczenie młodą lekarką przemieniło się w silne uczucie, a ich sekretny romans nie potrwa długo, bo kochankowie stworzą poważny związek.

Skoro Artur wybierze Joannę i zostawi Marysię, to w odcinkach "M jak miłość" jesienią stanie się jasne, że będzie musiał walczyć o tę miłość z całym światem. Przede wszystkim z rodziną i mieszkańcami Grabiny, którzy na pewno go potępią za zdradę żony i odejście do kochanki. Z lubianego, szanowanego lekarza, kochającego męża, troskliwego ojca Rogowski zmieni się w mężczyznę, który swoje szczęście będzie budował na cierpieniu Marysi. Bo jego zdrada złamie Marii serce.

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Spotkanie Roberta Moskwy z fankami "M jak miłość". Potępiły Artura za romans?

Przed premierą nowego sezonu "M jak miłość" Robert Moskwa na swoim profilu na Instagramie umieścił relację ze spotkania z fankami serialu, a także zapowiedział ciąg dalszy historii Artura i Joanny. 60-letni aktor jest świadomy tego, że romans jego bohatera przysporzy mu wielu wrogów, ale nie wszyscy są skorzy do potępiania Rogowskiego za to, że się zakochał.

"Romans Artura i Joanny budzi ponoć wielkie emocje i jest oceniany jednoznacznie negatywnie;) tymczasem… tymczasem prawda może być zupełnie inna ♥️🥰" - napisał Moskwa pod postem na Instagramie i pokazał fragment rozmowy z kobietami, które spotkał na wakacjach i które emocjonują się jego wątkiem w "M jak miłość".

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie

- Słuchajcie różne są, że tak powiem opinie na temat mojego wątku w serialu "M jak miłość", romansu z Joanną. Ponoć cała Polska się zbuntowała, zgotowała i mnie nienawidzi. A tymczasem... Ja nie mogę ich pokazać, ale stoją tutaj cztery fantastyczne panie - zaczął Robert Moskwa. - My jesteśmy i nie potępiamy. Życie różne scenariusze przynosi, różnie się w życiu dzieje. Takie rzeczy się zdarzają. To jest zauroczenie. Może nie miłość, ale zauroczenie... - tłumaczyła Artura jedna z kobiet. - Jakie zauroczenie? To jest prawdziwa miłość - odpowiedział fankom aktor z "M jak miłość". - Prawdziwa miłość? - dopytała inna z pań.- Nie czujecie tego? Nie widzicie tego w scenach? - przekonywał Moskwa. - Ja tego nie widziałam... - No żartuje pani! To zobaczy pani... - Ja tylko widziałam jak ta pani Joanna strasznie za panem chodziła i namawiała do wszystkiego... - oceniła kobieta.- Nie słuchajcie jej. Zapraszam do nowego sezonu. Będzie się działo i pani się przekona, że to jest wielka miłość. Bo wydarzy się coś... czego nie mogę zdradzić... - wygadał się ekranowy Artur z "M jak miłość".

Do czego doprowadzi miłość Artura do Joanny w "M jak miłość" jesienią? Czy kochanka będzie w ciąży?

Co wydarzy się między Arturem i Joanną w następnym sezonie "M jak miłość", że wszyscy się przekonają, jak bardzo się kochają? Czy kochanka Rogowskiego zajdzie z nim w ciążę? Jest taka możliwość, bo Dominika Sakowicz jest w ciąży, spodziewa się pierwszego dziecka, ale póki co nie zrezygnowała z pracy na planie serialu. Za kilka miesięcy grająca Joannę aktorka urodzi córkę.