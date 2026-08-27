M jak miłość. Natalka wreszcie aresztuje zabójcę Franki w nowym sezonie. Walatowi zrzednie mina jak razem z Rafałem zgarną go do aresztu - ZDJĘCIA

Natalka i Rafał aresztują Walata w 1939 odcinku „M jak miłość” po wakacjach

Wszystko wydarzy się po kolejnym wypadku, który spowoduje Dominik. Syn wiejskiego milionera już wcześniej doprowadził do tragedii, w wyniku której życie straciła Franka. Teraz, mimo wcześniejszego wyroku, ponownie wsiądzie za kierownicę. W 1939 odcinku „M jak miłość” po wakacjach Walat wyjedzie na czołówkę samochodu Agnes (Amanda Mincewicz) i Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Kobiety unikną najgorszego, ponieważ Agnes zdoła odbić kierownicę i zatrzymać samochód w rowie. Obie będą jednak mocno przestraszone.

Na miejscu Marysia szybko rozpozna człowieka, który doprowadził do wypadku Franki. Widok Walata wywoła u niej ogromne zdenerwowanie. Rogowska nie będzie w stanie przejść obojętnie obok sprawcy tragedii swojej synowej i wprost przypomni mu, że Franka nie żyje właśnie po wypadku, który spowodował. Wręcz wykrzyczy chłopakowi to, co leżało jej na sercu.

Walat złamie zakaz prowadzenia samochodu i znów wpadnie w ręce policji

Tym razem Dominik będzie miał naprawdę poważny problem. Wciąż będzie obowiązywał go pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to ponownie usiądzie za kierownicą. Co więcej, znów doprowadzi do wypadku. Walat będzie chciał odjechać z miejsca zdarzenia, ale to się ostatecznie nie uda. Wtedy na miejscu pojawią się Natalka i Rafał. Policjantów wezwie rowerzysta, który będzie świadkiem całego zdarzenia. Dodatkowo nagranie z wypadku trafi do sieci, więc Walatowi będzie coraz trudniej uniknąć konsekwencji.

Walat straci swoją pewną siebie minę. Natalka i Rafał zaprowadzą go do radiowozu

I właśnie wtedy w 1939 odcinku „M jak miłość” po wakacjach nastąpi moment, który może mieć ogromne znaczenie dla Pawła (Rafał Mroczek) i całej rodziny Zduńskich. Natalka i Rafał zatrzymają Walata i zabiorą go do radiowozu.

Najnowsze zdjęcia z planu „M jak miłość”, które można zobaczyć w naszej galerii, pokazują właśnie tę scenę. Walat będzie prowadzony przez policjantów, a jego mina będzie zupełnie inna niż wcześniej. Tym razem Dominik nie będzie emanował pewnością siebie.

Wszystko wskazuje więc na to, że w nowym sezonie „M jak miłość” Dominik wreszcie nie uniknie odpowiedzialności. Natalka i Rafał doprowadzą go do radiowozu, a Walat będzie musiał odpowiedzieć za kolejny wypadek, jazdę mimo zakazu i złamanie warunków wcześniejszej kary.