M jak miłość. Natalka wreszcie aresztuje zabójcę Franki w nowym sezonie. Walatowi zrzednie mina jak razem z Rafałem zgarną go do aresztu - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-27 10:04

W „M jak miłość” wreszcie nadejdzie moment, na który czekali bliscy Franki (Dominika Kachlik). W 1939 odcinku po wakacjach Dominik Walat (Bartosz Surówka) ponownie doprowadzi do wypadku, łamiąc przy tym obowiązujący go zakaz prowadzenia pojazdów. Tym razem jednak nie zdoła uciec przed odpowiedzialnością. Natalka (Dominika Suchecka) i Rafał (Jakub Kucner) zjawią się na miejscu i aresztują Walata. Najnowsze zdjęcia z planu „M jak miłość” pokazują, że tym razem bezczelny dotąd chłopak wyraźnie straci pewność siebie. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

Natalka i Rafał aresztują Walata w 1939 odcinku „M jak miłość” po wakacjach

Wszystko wydarzy się po kolejnym wypadku, który spowoduje Dominik. Syn wiejskiego milionera już wcześniej doprowadził do tragedii, w wyniku której życie straciła Franka. Teraz, mimo wcześniejszego wyroku, ponownie wsiądzie za kierownicę. W 1939 odcinku „M jak miłość” po wakacjach Walat wyjedzie na czołówkę samochodu Agnes (Amanda Mincewicz) i Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Kobiety unikną najgorszego, ponieważ Agnes zdoła odbić kierownicę i zatrzymać samochód w rowie. Obie będą jednak mocno przestraszone.

Na miejscu Marysia szybko rozpozna człowieka, który doprowadził do wypadku Franki. Widok Walata wywoła u niej ogromne zdenerwowanie. Rogowska nie będzie w stanie przejść obojętnie obok sprawcy tragedii swojej synowej i wprost przypomni mu, że Franka nie żyje właśnie po wypadku, który spowodował. Wręcz wykrzyczy chłopakowi to, co leżało jej na sercu.

Walat złamie zakaz prowadzenia samochodu i znów wpadnie w ręce policji

Tym razem Dominik będzie miał naprawdę poważny problem. Wciąż będzie obowiązywał go pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów, a mimo to ponownie usiądzie za kierownicą. Co więcej, znów doprowadzi do wypadku. Walat będzie chciał odjechać z miejsca zdarzenia, ale to się ostatecznie nie uda. Wtedy na miejscu pojawią się Natalka i Rafał. Policjantów wezwie rowerzysta, który będzie świadkiem całego zdarzenia. Dodatkowo nagranie z wypadku trafi do sieci, więc Walatowi będzie coraz trudniej uniknąć konsekwencji.

Walat straci swoją pewną siebie minę. Natalka i Rafał zaprowadzą go do radiowozu

I właśnie wtedy w 1939 odcinku „M jak miłość” po wakacjach nastąpi moment, który może mieć ogromne znaczenie dla Pawła (Rafał Mroczek) i całej rodziny Zduńskich. Natalka i Rafał zatrzymają Walata i zabiorą go do radiowozu. 

Najnowsze zdjęcia z planu „M jak miłość”, które można zobaczyć w naszej galerii, pokazują właśnie tę scenę. Walat będzie prowadzony przez policjantów, a jego mina będzie zupełnie inna niż wcześniej. Tym razem Dominik nie będzie emanował pewnością siebie.

Wszystko wskazuje więc na to, że w nowym sezonie „M jak miłość” Dominik wreszcie nie uniknie odpowiedzialności. Natalka i Rafał doprowadzą go do radiowozu, a Walat będzie musiał odpowiedzieć za kolejny wypadek, jazdę mimo zakazu i złamanie warunków wcześniejszej kary.

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