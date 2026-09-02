M jak miłość. Podstępna Joanna wkupi się w łaski Barbary? Teściowa Artura przyjmie jego kochankę do rodziny? - ZDJĘCIA

Joanna pokaże prawdziwą twarz w nowym sezonie "M jak miłość"

Joanna w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach udowodni, że nie jest wcale cichą i spokojną osobą. Nie zrezygnuje z romansu i uczuć do Artura. Niby początkowo wydawało się, że lekarka ma cień kręgosłupa moralnego i sama widziała, że Rogowski ma żonę, rodzinę i wypadałoby nie wtrącać się w tę przestrzeń. Jednak już w nowym sezonie serialu wyjdzie na jaw, że Dobrzańska ma niezły charakterek, bo będzie walczyć o Artura.

Przykładem będzie m.in. konfrontacja z samą Marysią (Małgorzata Pieńkowska) przed domem w Grabinie. Mało tego, schadzki Artura i Joanny absolutnie się nie skończą. Widzowie będą świadkami czułych i namiętnych chwil we dwoje oraz wspólnego wyjazdu aż do Niemiec...

Joanna pokaże, że chce walczyć o uczucie do Artura, które nie zniknie. Lekarz będzie tak zagubiony w swoich wyborach, że romans w kolejnych odcinkach "M jak miłość" rozszaleje się na całego. Co za tym idzie, pretensje i wyrzuty wobec takiego zachowania Rogowskiego będą płynąć nie tylko od zranionej Marysi, ale także od Agnes (Amanda Mincewicz) czy Barbary.

Joanna będzie miała Barbarę po swojej stronie w "M jak miłość" po wakacjach?

Mostowiakowa, jako seniorka rodu i mądra kobieta, raczej nie da się nabrać na sztuczki Joanny. Jednak zdjęcie z planu "M jak miłość", gdzie uśmiechnięta Dobrzańska pozuje z serialową Barbarą udowadnia, że może lekarka ma zamiar podejść Mostowiakową. Może spróbuje wkupić się w łaski bliskich Artura, by ostatecznie go zdobyć?

Romans Joanny i Artura rozwinie się w następnym sezonie "M jak miłość"

Pewnym jest, że romans Artura i Joanny jeszcze się rozwinie. Nie ma szans, by skończyło się na pojedynczych schadzkach. To niestety początek kryzysu u Marysi i Artura.

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M jak miłość ZWIASTUN. Artur nie zakończy romansu z Joanną! Marysia zada mu tylko jedno pytanie