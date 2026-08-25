M jak miłość. Te sceny romansu Rogowskiego wstrząsną w nowym sezonie. Nie odklei się od Joanny - ZWIASTUN

Romans Joanny i Artura rozkręci się w nowym sezonie "M jak miłość"

Tego jeszcze nie było! Rogowski nie tylko zdradził Marysię, ale na dodatek wcale nie zakończy schadzek z Joanną w nowym sezonie "M jak miłość". Będą pocałunki, wielkie pożądanie i bliskość, jakiej lekarz nie da swojej żonie... Jeśli ktoś myśli, że Artur opamięta się i przerwie znajomość z koleżanką z pracy, może się zdziwić. Owszem, mężczyzna początkowo spróbuje ograniczyć kontakt z Dobrzańską, ale to nie wystarczy. Kochanka będzie nakręcona na dalszą znajomość, nie odpuści Artura, a nawet stanie do walki o jego serce. Marysia będzie wiedziała, że mąż ją zdradził, spotyka się z kochanką, a czułych słówkach na pewno się nie skończy.

Zbliżenia Artura i Joanny w "M jak miłość". Będą gorące sceny w odcinkach jesienią!

Widzowie zostaną uraczeni namiętnymi zbliżeniami Artura i Joanny w nowym sezonie "M jak miłość". Do jednej ze schadzek dojdzie wieczorową porą, a Artur dosłownie rzuci się na kochankę w namiętnych pocałunkach. Oparci o samochód, w jesiennej aurze będą namiętnie całować się i dotykać. To pokaże, że chemia między tą dwójką jest ogromna, a lekarz nie da rady zakończyć tej relacji.

Artur ostatecznie rzuci Marysię dla Joanny w następnym sezonie "M jak miłość"?

Chociaż to wciąż szokujące, wygląda na to, że Artur na całego zaangażuje się w romans. To pewne, że Marysia będzie wiedziała o wyczynach męża. Spróbuje żyć dalej i ułożyć sobie całą sytuację tak, by jakoś poradzić sobie z zachowaniem niewiernego partnera. Jednak to nie wszystko, bo romans Joanny i Artura na pewno nie będzie tak prosty. Szykują się zwroty akcji, a sama Joanna nie odkryła jeszcze wszystkich kart.

M jak miłość ZWIASTUN nowegos sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie