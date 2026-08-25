M jak miłość. Te sceny romansu Rogowskiego wstrząsną w nowym sezonie. Nie odklei się od Joanny - ZWIASTUN

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-25 9:37

Takich scen zdrady w "M jak miłość" dawno nie było, a ZWIASTUN nowego sezonu tylko potwierdza, że romans Artura (Robert Moskwa) i Joanny (Dominika Sakowicz) nie skończy się tak szybko. Nie będzie żadnych niedopowiedzeń, bo Rogowski wręcz nie oderwie się od pięknej Joanny w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach. Nie skończy się tylko na wyznaniach, widzowie muszą szykować się na szereg namiętnych, łapczywych scen zbliżeń kochanków. Zobacz ZWIASTUN jak mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) będzie się zabawiał z Joanną.

Romans Joanny i Artura rozkręci się w nowym sezonie "M jak miłość"

Tego jeszcze nie było! Rogowski nie tylko zdradził Marysię, ale na dodatek wcale nie zakończy schadzek z Joanną w nowym sezonie "M jak miłość". Będą pocałunki, wielkie pożądanie i bliskość, jakiej lekarz nie da swojej żonie... Jeśli ktoś myśli, że Artur opamięta się i przerwie znajomość z koleżanką z pracy, może się zdziwić. Owszem, mężczyzna początkowo spróbuje ograniczyć kontakt z Dobrzańską, ale to nie wystarczy. Kochanka będzie nakręcona na dalszą znajomość, nie odpuści Artura, a nawet stanie do walki o jego serce. Marysia będzie wiedziała, że mąż ją zdradził, spotyka się z kochanką, a czułych słówkach na pewno się nie skończy.

Zbliżenia Artura i Joanny w "M jak miłość". Będą gorące sceny w odcinkach jesienią!

Widzowie zostaną uraczeni namiętnymi zbliżeniami Artura i Joanny w nowym sezonie "M jak miłość". Do jednej ze schadzek dojdzie wieczorową porą, a Artur dosłownie rzuci się na kochankę w namiętnych pocałunkach. Oparci o samochód, w jesiennej aurze będą namiętnie całować się i dotykać. To pokaże, że chemia między tą dwójką jest ogromna, a lekarz nie da rady zakończyć tej relacji.

Artur ostatecznie rzuci Marysię dla Joanny w następnym sezonie "M jak miłość"?

Chociaż to wciąż szokujące, wygląda na to, że Artur na całego zaangażuje się w romans. To pewne, że Marysia będzie wiedziała o wyczynach męża. Spróbuje żyć dalej i ułożyć sobie całą sytuację tak, by jakoś poradzić sobie z zachowaniem niewiernego partnera. Jednak to nie wszystko, bo romans Joanny i Artura na pewno nie będzie tak prosty. Szykują się zwroty akcji, a sama Joanna nie odkryła jeszcze wszystkich kart. 

M jak miłość ZWIASTUN nowegos sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie

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