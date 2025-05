M jak miłość, ostatni odcinek 1871: Martyna zakocha się w Jakubie? Porówna go do męża, że Karski aż zaniemówi - ZDJĘCIA

M jak miłość. Nowy wróg Kamy i Marcina! To on w kolejnym sezonie stanie na drodze do szczęścia Chodakowskim - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1871 ostatni przed wakacjami - finał sezonu - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną Martyna porówna detektywa do swojego zmarłego męża w tak emocjonalnych słowach, że Karski zaniemówi. Czyżby jednak pojawiło się uczucie? Ten ostatni przed wakacjami odcinek "M jak miłość" odsłoni zupełnie nową stronę relacji tej dwójki. Wysocka przekroczy granicę przyjaźni i otworzy przed Jakubem serce bardziej niż kiedykolwiek.

Martyna w 1871 odcinku "M jak miłość" porówna Jakuba do męża!

Martyna 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami wypali coś, co kompletnie rozwali Karskiego. Powie, że Jakub jest dziwny i ponury - ale nie w złym sensie. Przeciwnie! Zrobi to z uśmiechem i doda, że właśnie za to go lubi... bo dokładnie taki był jej mąż. I w tym momencie zapadnie cisza. Taka cisza, która mówi więcej niż tysiąc słów. Karski, który przecież nie jest mistrzem okazywania emocji nie powie ani słowa. Ale jego spojrzenie powie wszystko. Martyna natomiast będzie udawać, że to tylko żart, ale widzowie dobrze zobaczą, co się właśnie wydarzyło.

Martyna niby szybko zmieni temat, ale ta iskra zostanie. I właśnie w 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, ta iskra po raz pierwszy zamieni się w ciepły płomień, który zapowie coś większego? Zdaniem wielu widzów Martyna i Jakub powinni być razem w nowym sezonie "M jak miłość" i kto wie, może rzeczywiście tak właśnie się to wszystko ułoży.

Kolejny romans w nowym sezonie "M jak miłość"? Martyna i Jakub zbliżą się jeszcze bardziej!

Nie ma wątpliwości, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" Martyna pokaże, że Jakub nie jest jej obojętny. Choć oficjalnie będzie mówić, że to tylko troska o kolegę, o sposób, w jaki na niego patrzy, będzie mówił zupełnie co innego. Wcześniej wielokrotnie dawała mu do zrozumienia, że go wspiera. Pomagała mu, gdy Kasia (Paulina Lasota) go zdradziła, później delikatnie wypytywała o jego uczucia, a teraz… teraz być może sama zacznie się do niego coraz bardziej przywiązywać.

