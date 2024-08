M jak miłość. Olek wróci do kliniki po odnalezieniu Marcina! On i Aneta będą pochłonięci pracą

Olek nie da rady pracować w klinice

Nadchodzący sezon "M jak miłość" to bardzo trudny okres wśród bliskich Marcina. Olek i Karski tak zaangażują się w śledztwo i poszukiwanie zaginionego, że odtrącą wszystkie inne sprawy na bok. To spowoduje sprzeczki u Jakuba i Kasi (Paulina Lasota) oraz Olka i Anety. Jak informowaliśmy, Chodakowska nie zniesie dłużej tego, że mąż i tak nie umie skupić się na sprawach pacjentów. Jego myśli zostaną pochłonięte poszukiwaniem brata. To właśnie ona przymusi ukochanego do urlopu od pracy. Wzięty ortopeda nie da rady leczyć ludzi, operować i okazywać troskę, kiedy nikt nie przewidzi, co dzieje się z Marcinem.

Olek powróci do kliniki? Marcin musi się odnaleźć

W poście aktorki Ilony Janyst na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z planu "M jak miłość". Serialowa Aneta pozuje z Olkiem i oboje znajdują się w szpitalu. Mają na sobie białe kitle lekarskie, co może jednoznaczenie sugerować, że Chodakowski jednak powróci do zajęcia ordynatora. Czy to oznacza, że jego sumienie zostanie oczyszczone, a głowa uwolni się od trosk w związku z poszukiwaniem Marcina?! Czy detektyw się odnajdzie, a jego bliscy odsapną?

Co dalej z Anetą i Olkiem z "M jak miłość"

Zdradzamy, że to nie będzie łatwy sezon dla Anety i Olka. Poszukiwania Marcina odbiją się na psychice wszystkich wokół. Wszystko wskazuje na to, iż detektyw wróci do rodziny. Marcin z "M jak miłość" był widoczny na planie podczas okresu wakacji. W galerii zdjęć można zobaczyć zakulisowe ujęcia Chodakowskiego z serialowymi członkami rodziny. Czy Olek z Karskim wreszcie odpuszczą i skupią się na dalszej pracy oraz swoich partnerkach? Oby wszystko skończyło się pomyślnie.