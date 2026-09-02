M jak miłość. Kinga przekaże Piotrkowi złe wieści w następnym sezonie! Będzie chora na raka piersi?

Niepokojące objawy u Kingi w 1940 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu. Wyczuje guza w piersi!

Co prawda zwiastun następnego sezonu "M jak miłość", w którym Kinga i Piotrek pokazali się na krótką chwilę, nie zapowiada tragedii, jaka rozegra się u Zduńskich. Jednak już wiadomo, że będą musieli się zmierzyć nie tylko ze strachem o zdrowie i życie Kingi, lecz także wydarzeniami, które mocno wpłyną na przyszłość całej rodziny - czwórki dzieci i marki Kingi, Krysi Filarskiej (Hanna Mikuć).

Niepokojące objawy choroby Kingi pojawią się w 1940 odcinku "M jak miłość", kiedy jak podaje portal światseriali.interia.pl, podczas porannego prysznica wyczuje w piersi guzek. By nie martwić Piotrka, który tego dnia będzie miał ważną rozprawę w sądzie, ukryje przed nim przerażające odkrycie. Będzie robiła dobrą minę do złej gry, jednak Piotrek uzna, że z żoną dzieje się coś złego. Zadzwoni do niej z sądu i zacznie naciskać, by powiedziała mu prawdę.

- Co się dzieje? Z tobą? Od rana chodzisz strasznie zgaszona. I nie mów mi, że ze względu na mamę, bo zauważyłem to już wcześniej...

Wypadek matki Kingi w 1940 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu!

Tego dnia matka Kingi w 1940 odcinku "M jak miłość" trafi do szpitala! Wskutek upadku ze schodów Filarska, która kilka miesięcy temu przeszła operację kręgosłupa, będzie musiała zostać pod opieką lekarzy. A to oznacza, że Zduński nie tylko będą musieli się zająć Krysią, ale także pomyśleć o opiekunce dla czwórki dzieci. Bo do tej pory do Filarska zajmowała się wnukami.

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Piotrek w 1940 odcinku "M jak miłość" wyciągnie z Kingi, co się z nią dzieje

Kinga, by nie martwić Piotrka w 1940 odcinku "M jak miłość" wmówi mu, że nic się nie dzieje. Uzna, że dopiero jak wróci z pracy spokojnie porozmawiają. Zduński nie da się jednak przekonać. Nie będzie mógł wejść na salę rozpraw, dopóki Kinga nie powie mu, dlaczego tak dziwnie się zachowuje.

- Dziś rano, kiedy brałam prysznic… Wyczułam coś pod palcami w prawej piersi… Jakiś guzek… Pewnie to nic takiego, nie ma się co martwić - Kinga nie zdoła ukryć przed Piotrkiem, jak bardzo się boi.

Po wyjściu z sądu w 1940 odcinku "M jak miłość" Piotrek od razu zabierze Kingę na badania do Centrum Profilaktyki i Diagnostyki Piersi. Jeszcze przed wejściem do lekarza spróbuje zapewnić męża, że mogę odłożyć tę wizytę na później. Ale przez Kingę będzie przemawiał, co wykaże badanie, jaką diagnozę postawi lekarz. Piotrek uzna, że niepokojące objawy u Kingi trzeba od razu sprawdzić. Nie ma co tego odkładać na później! Bo zdrowie Zduńskiej jest najważniejsze.

Jaką diagnozę usłyszy Kinga w 1940 odcinku "M jak miłość"? Czy będzie chora na raka?

Czy we 1940 odcinku "M jak miłość" okaże się, że guzek w piersi Kingi to nowotwór i czeka ją leczenie, a może nawet operacja? Co lekarz powie, kiedy zbada Kingę i dostanie wszystkie wyniki badań? Odpowiedzi na te pytania widzowie nie poznają od razu. Widmo choroby Kingi będzie towarzyszyło jej przez kilka tygodni w "M jak miłość".

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie

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Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 1939 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 15 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.