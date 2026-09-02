M jak miłość. Agnes przyciśnie Artura, by rozstał się z Joanną! Nie posłucha córki w nowym sezonie - ZWIASTUN

Romans Artura i Joanny nie skończy się w następnym sezonie "M jak miłość"

Odcinek 1937 "M jak miłość" rozpocznie nowy sezon i będzie zapowiedzią końca Marysi i Artura! Co prawda decyzja o rozwodzie Rogowskich jeszcze nie zapadnie, ale jak ich małżeństwo ma przetrwać, skoro Artur zakochał się w Joannie i zapewni młodziutką lekarkę, że niezależnie od tego, że po nocy z nią, wrócił do żony, to zawsze będzie ją kochał. A co z miłością do Marysi? Czy po tylu wspólnych latach, przeżytych dobrych i złych chwilach Rogowski wyrzuci Marysię z serca?

Artur nie odejdzie od Marysi w 1937 odcinku "M jak miłość"

Niewierny, zakłamany Artur na początku nadchodzącego sezonu "M jak miłość" zostanie z żoną tylko z poczucia obowiązku, ale nie przestanie jej oszukiwać i spotykać się z Joanną. "Ostatnia" schadzka Rogowskiego z kochanką skończy się na tym, że powie jej, jak bardzo ją kocha, lecz od żony nie odejdzie...

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Agnes wypomni Arturowi noc z Joanną w 1937 odcinku "M jak miłość"

Trudno będzie patrzeć w 1937 odcinku "M jak miłość" na to, co wyrabia Artur przede wszystkim jego córce. Przypomnijmy, że w finale minionego sezonu Agnes pojechała za ojcem, który uciekł z domu w Grabinie do kochanki i na własne oczy widziała go z Joanną! Od tej nocy Rogowskiego i Joanny minie już miesiąc, ale nawet rozłąka nie osłabi uczuć męża Marysi do innego kobiety, które będą silniejsze od niego.

Wprawdzie Artura będą dręczyły wyrzuty sumienia z powodu romansu z Joanną, lecz w 1937 odcinku "M jak miłość" podczas rozmowy z Agnes na temat jego „przyjaźni” z Dobrzańską, zabrnie jeszcze dalej w swoich kłamstwach. Córka jednak nie do końca uwierzy w przedstawioną wersję wydarzeń.

To dlatego Agnes przyciśnie Artura, dopytując, czy romans z Joanną skończył się na tamtej nocy. - Powiedz mi, skończyłeś tę znajomość?

- Nie widuję się z Joanną… Odeszła z pracy, pracuje w przychodni w Gródku... Nie mamy ze sobą kontaktu - zapewni Rogowski i będzie z tym sporo prawdy.

- Oprócz wspólnych dyżurów w szpitalu w Gródku… - przypomni Agnes.

- Też już nie. Dziś składam wypowiedzenie, rezygnuję z etatu w Gródku - wyjaśni Rogowski.

- I to najlepsze, co możesz zrobić! Dla siebie i dla swojej rodziny - oceni Agnes, nieświadoma tego, co niewierny ojciec zrobi jeszcze tego samego dnia.

Na tym spotkaniu Artura i Joanny w 1937 odcinku "M jak miłość" się nie skończy

Choć Artur w 1937 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu zrezygnuje z pracy w szpitalu w Gródku, by uniknąć spotkań z Joanną, czym zaskoczy nawet kochankę, to zobaczy się z nią w swojej przychodni w Lipnicy. Joanna zajrzy do ośrodka zdrowia po swoje dokumenty i stanie twarzą w twarz z Marysią, która okaże jej sympatię. Nie wiedząc, że ma przed sobą kochankę męża, zrobi jej się żal Joanny.

A wieczorem w 1937 odcinku "M jak miłość" Rogowski znów wymknie się z domu na sekretną randkę z Joanną w lesie.

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