M jak miłość. Kiedy oglądać nowy sezon na VOD?! Premiera 1937 odcinka dostępna już dziś! - ZWIASTUN

Kiedy premiera nowego sezonu „M jak miłość” na TVP VOD?

Widzowie są już przyzwyczajeni do tzw. prapremier „M jak miłość” dostępnych z wyprzedzeniem na platformie TVP VOD. Zasada pozostaje taka sama także przy nowym sezonie. Odcinek 1937 „M jak miłość” można obejrzeć na VOD już od 1 września, podczas gdy telewizyjna premiera odbędzie się 7 września.

Warto jednak pamiętać, że wcześniejszy dostęp do nowych odcinków różni się od późniejszego oglądania serialu w serwisie. Po emisji w TVP2 odcinki „M jak miłość” są udostępniane na VOD bezpłatnie, natomiast prapremiery wymagają zalogowania oraz wykupienia odpowiedniej subskrypcji.

Jak obejrzeć 1937 odcinek „M jak miłość” przed premierą w TVP2?

Osoby, które chcą zobaczyć powrót „M jak miłość” jeszcze przed emisją telewizyjną, mogą skorzystać z prapremiery na TVP VOD. 1 września na platformie dostępne będą odcinki 1937 i 1938, czyli dwie pierwsze części nowego sezonu. Jednak nie od samego rana. Godzina pojawienia się dwóch premierowych odcinków nowego sezonu nie jest dokładnie podana, ale można przypuszczać, że będzie to nieco bliżej wieczora, czyli dokładnie tak, jak godzina emisji "M jak miłość" w telewizji.

Co wydarzy się w 1937 odcinku „M jak miłość”?

Powrót serialu po wakacjach przyniesie ciąg dalszy kilku bardzo mocnych historii. Jedną z nich będzie konsekwencja romansu Artura (Robert Moskwa) z Joanną (Dominika Sakowicz). Rogowski będzie próbował zerwać kontakt z kochanką i ratować swoje małżeństwo z Marią (Małgorzata Pieńkowska). W 1937 odcinku „M jak miłość” dojdzie bowiem do kolejnego spotkania Artura i Joanny. Rogowski będzie próbował zachować dystans, ale okaże się, że emocje wcale nie wygasły. W pewnym momencie mężczyzna wyzna dawnej kochance, że zawsze będzie ją kochał.

Nowy sezon „M jak miłość” rozpocznie więc kolejną serię trudnych wyborów dla Rogowskiego, ale to nie jedyny wątek, na który czekają widzowie. Dzięki prapremierze na TVP VOD część fanów pozna dalszy ciąg tych historii już teraz, jeszcze przed oficjalnym powrotem serialu na antenę.

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