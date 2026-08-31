M jak miłość. Nowy sezon wraca tydzień przed premierą w TVP! Nie wszyscy obejrzą pierwszy odcinek po przerwie wakacyjnej - ZWIASTUN

Data premiery "M jak miłość". Kolejny sezon od poniedziałku, 7 września 2026!

"M jak miłość" wraca na antenę TVP1 od poniedziałku, 7.09.2026, ale nie wszyscy będą musieli czekać tak długo, żeby zobaczyć ciąg dalszy losów Mostowiaków w telewizji! Warto przypomnieć, że odcinek 1937 "M jak miłość", pierwszy po przerwie wakacyjnej będzie emitowany w Dwójce o zmienionej porze, czyli o godz. 20.50, lecz na tym nie koniec niespodzianek.

Prapremiera następnego sezonu "M jak miłość" w serwisie internetowym TVP, czyli na VOD będzie tydzień wcześniej. Dwa nowe odcinki zostaną udostępnione już we wtorek, 1 września 2026 r., lecz tylko dla wybranych. Co zrobić, żeby obejrzeć "M jak miłość" tydzień przed premierą w telewizji?

Jak oglądać prapremierę "M jak miłość" w serwisie VOD.TVP.pl?

Wszystkie odcinki "M jak miłość" są dostępne w serwisie VOD.TVP.pl za darmo, ale dopiero po premierze w TVP2. To oznacza, że prapremiera nowego sezonu "M jak miłość", czyli odcinki 1937 i 1938 (poniedziałkowy - 7 września oraz wtorkowy - 8 września) będą do obejrzenia dla internautów, ale dopiero po zalogowaniu i opłaceniu subskrypcji.

Odcinki prapremierowe "M jak miłość od 1 września 2026 można oglądać TUTAJ >>>

Tak się zacznie nowy sezon "M jak miłość"! Oto, co się wydarzy w 1937 odcinku po przerwie wakacyjnej

Od zdrady Artura (Robert Moskwa) w 1937 odcinku "M jak miłość" minie już prawie miesiąc. Rogowski po nocy z Joanną (Dominika Sakowicz) zapewni swoją córkę Agnes (Amanda Mincewicz), że romans już zakończył i złoży nawet w szpitalu w Gródku wypowiedzenie, by więcej się z kochanką nie widywać. Gdy Joanna ubłaga go o ostatnie spotkanie, niewierny mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) znów ulegnie.Podczas sekretnej schadzki w lesie Rogowski wyzna Joasi, że zawsze będzie jej kochał. Wróci jednak do żony...

Zdradzona Marysia w 1937 odcinku "M jak miłość" czując, że mąż dziwnie się ostatnio zachowuje i poprosi o pomoc Judytę (Paulina Chruściel), uznając, że chodzi o kryzys wieku średniego. Kiedy Artur po randce z Joanną zjawi się w domu, zapyta męża, czy ją jeszcze kocha.

Nie przegap: M jak miłość. Marysia po schadzce Artura z Joanną zada mężowi tylko jedno pytanie w nowym sezonie. Taką odpowiedź usłyszy - ZDJĘCIA

W 1937 odcinku "M jak miłość" na początku nowego sezonu Dorota (Iwona Rejzner) pojedzie do Warszawy do szpitala na kontrolne badania, a gdy Franek (Jarosław Śmigielski) spędzi z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) niemal cały dzień, w końcu się ze swoim nowym ojcem zaprzyjaźni.

Przeczytaj też: M jak miłość. Dorota pokonała raka, ale teraz znów trafi do szpitala! Taką diagnozę usłyszy po badaniach w kolejnym sezonie

Do ślubu Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) zostanie coraz mniej czasu. Natalia wybierze kreację na swój ślub, w czym pomoże jej wbrew tradycji przyszły mąż. Ale nie tylko ona! Bo w salonie sukien ślubnych w Gródku zjawi się też Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska).

Zobacz także: M jak miłość. Kisielowa i Żak zniszczą przygotowania do ślubu Natalki i Adama! Wtrącą się w wybór sukni ślubnej - ZDJĘCIA

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie

M jak miłość ZWIASTUN. Artur nie zakończy romansu z Joanną! Marysia zada mu tylko jedno pytanie