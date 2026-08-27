M jak miłość. Najpierw choroba Kingi w nowym sezonie, a później wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny - ZDJĘCIA

Czy Kinga będzie chora na raka w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Choroba Kingi spadnie na nią tak niespodziewanie w nowym sezonie "M jak miłość", że trudno przewidzieć, jak się rozwinie. Kiedy w 1940 odcinku "M jak miłość" Zduńska wyczuje w piersi guzek, od razu podzieli się najgorszymi obawami z Piotrkiem (Marcin Mroczek).

Zaniepokojony mąż zabierze Kingę na badania do szpitala. Dla obojga stanie się jasne, że nie mogą lekceważyć żadnego objawu. Przecież dopiero co Zduńscy uporali się z żałobą po śmierci Franki (Dominika Kachlik), która zmarła podczas operacji tętniaka aorty w tak młodym wieku, miała zaledwie 33 lata, więc dopadnie ich strach, że Kinga może podzielić los żony Pawła (Rafał Mroczek).

Dopiero badania Kingi w 1940 odcinku "M jak miłość" po wakacjach potwierdzą, czy będzie chora na raka piersi, czy nowotwór okaże się złośliwy i jak będzie wyglądało jej leczenie. Już w kwietniu Katarzyna Cichopek pokazała na Instagramie zdjęcia zza kulis "M jak miłość" ze szpitala i wówczas nie ujawniła o co chodzi, co się będzie działo z Kingą. Teraz też dalsze losy Zduńskiej, które póki co rysują się w ciemnych barwach, pozostają tajemnicą.

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Wyjazd Kingi i Piotrka z bliźniaczkami do Grabiny w nowym sezonie "M jak miłość". Co się za tym kryje?

Po długiej wakacyjnej przerwie w zdjęciach Cichopek wróciła na plan "M jak miłość" i zapowiedziała wyjazd Kingi, Piotrka i ich córek - 7-letnich bliźniaczek Emilki i Zuzi (Antonina i Michalina Bonecka) - do Grabiny. Z jakiej okazji? Czy chora Kinga będzie w ogóle miała siły do tego, by odwiedzać babcię Barbarę (Teresa Lipowska) i Marysię (Małgorzata Pieńkowska)? Za wizytą Zduńskich z bliźniaczkami w domu Mostowiaków będzie się kryło coś więcej. Jakaś impreza urodzinowa z balonami i dekoracjami? Wiele na to wskazuje.

Poza tym Kinga nie wygląda na tej relacji z planu "M jak miłość" jakby była chora, walczyła z rakiem piersi. Pozostaje mieć nadzieję, że badania Zduńskiej nie wykażą nic niepokojącego i skończy się na strachu przed chorobą.

Czy Katarzyna Cichopek odejdzie z "M jak miłość" i będzie śmierć Kingi w następnym sezonie?

Jedno jest pewne - Katarzyna Cichopek nie odejdzie z "M jak miłość" w nadchodzącym sezonie! Kinga nie zostanie uśmiercona tak jak Franka.

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