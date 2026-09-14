M jak miłość, odcinek 1939: Zeznania Pauliny pogrążą Jabłońskiego w sądzie! Tego Budzyński będzie się bał najbardziej - ZDJĘCIA

Proces Jabłońskiego w 1939 odcinku "M jak miłość" nie na jednej rozprawie

Finał procesu Jabłońskiego nastąpi w 1939 odcinku "M jak miłość", ale do samego końca Andrzej i Magda będą drżeli ze strachu, jaki wyrok zapadnie i czy Igor trafi wreszcie za kratki za zło, które wyrządził. Jego ofiarą była nie tylko żona Paulina. Także Magda przekonała się, do czego jest zdolny gangster. Na jego zlecenie został bestialsko pobity wspólnik Budzyńskiego, Kamil Gryc (Marcin Bosak).

Wiadomo już, że proces męża Pauliny nie skończy się na jednej rozprawie, ale w 1939 odcinku "M jak miłość" ona po raz ostatni stanie przed sądem. Mając u swojego boku nie tylko Andrzeja, który ma prowadzić jej sprawę rozwodową, lecz także Kamila w roli oskarżyciela!

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Decydujące zeznanie Pauliny w sądzie w 1939 odcinku "M jak miłość"

Od wyroku sądu w procesie Jabłońskiego w 1939 odcinku "M jak miłość" będzie zależało, czy groźny przestępca najbliższe lata spędzi w więziennej celi. Ale nie będzie wcale pewności, że Igor pójdzie siedzieć, bo zatrudnił wyjątkowo skutecznego adwokata, by wybronił go przed odsiadką za kratkami.

Decydujące na finałowej rozprawie w 1939 odcinku "M jak miłość" okażą się zeznania Pauliny, ofiary Jabłońskiego, która wie najwięcej o jego zbrodniach, ciemnych interesach i zapłaciła wysoką cenę za ucieczkę od męża. Igor chciał ją przecież porwać, ale jego zamiary udaremniła Magda. Przechytrzyła Jabłońskiego w ostatniej chwili!

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Choć Budzyński w 1939 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał wątpliwości, że Jabłoński zostanie skazany, że wyrok sądu okaże się sprawiedliwy, to jednak uprzedzi Magdę, że wszystko zależy od przesłuchania Pauliny. Jej zeznania mogą potrwać tak długo, że sąd zakończy proces dopiero następnego dnia. Paulina będzie gotowa pogrążyć Jabłońskiego! Nawet drżąc ze strachu przed jego prawnikiem.

- Uparła się, żeby być na wszystkich i ma do tego prawo. Przygotowaliśmy ją na możliwe pytania, różne pułapki, ale cała ta sytuacja dzisiaj na pewno nie będzie dla niej łatwa - stwierdzi Budzyński, cytowany przez światseriali.interia.pl.

- Ten psychopata wyrządził tyle krzywdy. Wypadek Weroniki, pobicie Kamila i tej dziennikarki, te wszystkie groźby wobec nas, przetrzymywanie Pauliny... A przecież to tylko ułamek. Nie ma możliwości, żeby nie trafił do więzienia, prawda? - zapyta Magda.

- Nie ma. Pytanie tylko - na jak długo - odpowie Andrzej.

Obawy Andrzeja się nie potwierdzą i w 1939 odcinku "M jak miłość" sąd ogłosi wyrok. Jabłoński poniesie karę na tyle surową, że najbliższe lata spędzi w więzieniu. Zostanie bowiem skazany na dożywocie! Paulina odetchnie z ulgą, że ten koszmar z Igorem już się skończy. Od gangstera uwolnią się też Magda i Budzyński.

Kiedy 1939 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1939 "M jak miłość" widzowie TVP2 zobaczą w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.50.

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