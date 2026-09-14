M jak miłość, odcinek 1944: Powrót Julii wywoła wstrząs u Budzyńskich! Tylko Magdzie zwierzy się, jak boi się, że straci męża - ZDJĘCIA

Julia wróci z córkami z Ukrainy w 1944 odcinku "M jak miłość"

Do obsady "M jak miłość" po dłużej przerwie wróci Marta Chodorowska! Serialowa Julia Malicka znów zburzy spokój Magdy i Andrzeja, lecz tym razem nie będzie zagrożeniem dla ich małżeństwa! Teraz jest przecież żoną Dimy. Po ślubie wyjechali razem z Nadią (Mira Fareniuk) do Lwowa, zaczęli wspólne życie w Ukrainie i zostali rodzicami. Julia urodziła Dimie drugą córkę - Ulę (Gustaw Wyszkowski), ale dość szybko okazało się, że nie sposób wieść szczęśliwego życia w ogarniętym wojną kraju.

Powrót Julii do Polski w 1944 odcinku "M jak miłość" będzie sporym zaskoczeniem dla Magdy. Szczególnie, że Malicka nie zostanie już w Warszawie jedynej przyjaciółki, Sylwii Kosteckiej (Hanna Turnau), która wyjechała do Berlina, gdzie dostała świetną propozycję pracy. Jedyną osobą, do której Julia będzie mogła zwrócić się po pomoc będzie Magda. Obie już chyba na dobre zapomną, że toczyły wojnę o Andrzeja...

Magda pozna prawdę o koszmarnym życiu Julii i Dimy w 1944 odcinku "M jak miłość"

O ile przyjazd Julii będzie dla Magdy dość kłopotliwy, to w 1944 odcinku "M jak miłość" ucieszy się, że Nadia znów jest blisko niej. Jeszcze do niedawna traktowała córkę Dimy jak własne dziecko. Teraz Budzyńska będzie miała okazję poznać córkę Julii i Dimy - małą Ulę. Tego dnia zabierze Julię z córkami do Kingi (Katarzyna Cichopek) na Deszczową, żeby dzieciaki mogły się swobodnie bawić w ogrodzie.

Zachowanie Julii w 1944 odcinku "M jak miłość" wzbudzi niepokój Magdy, która szybko zorientuje się, że żona Dimy wcale nie jest szczęśliwa we Lwowie. I wtedy nadejdzie dramatyczna wiadomość o nalocie dronów na szpital na froncie, do którego akurat pojedzie Dima, by operować rannych żołnierzy. Jak podaje światseriali.interia.pl Julia odbierze telefon od przyjaciela Dimy i usłyszy, że jej mąż zaginął, że nie ma z nim kontaktu.

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- Przyfrontowy szpital, do którego Dima pojechał na serię operacji, został ostrzelany przez drony! Kostia powiedział, że nie mogą go znaleźć, jego komórka milczy… - doda żona Dimy - Julia drżącym głosem przekaże Magdzie i Kindze tragiczne wieści.

Czy Dima zginie w 1944 odcinku "M jak miłość"? Mąż Julii zaginie na froncie!

Oczywiście Nadia w 1944 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, że jej ojciec być może zginął! Brak wiadomości o Dimie sprawi, że Julia kompletnie się załamie. Magda na własne oczy zobaczy, jak Malicka ciężko znosi całą sytuację, jakim koszmarem jest jej życie w Ukrainie, gdzie boi się nie tylko o życie męża, ale także ich dzieci. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa, by zapewnić Nadii i małej Uli bezpieczeństwo.

Wstrząsające wyznanie Julii w 1944 odcinku "M jak miłość"! Nie chciała tak żyć z Dimą i córkami

Podczas szczerej rozmowy z Magdą w 1944 odcinku "M jak miłość" zdruzgotana Julia przyzna, że jest na skraju wytrzymałości, że nie jest w stanie dłużej tak żyć. A najgorsze dopiero może nadejść, kiedy potwierdzi się, że Dima zginął...

- Staram się trzymać, ale nie sądziłam, że życie tam okaże się takim koszmarem! Tak potwornie boję się o Dimę. Kilka razy w miesiącu przeżywam to, co dzisiaj… A jeśli w końcu coś mu się stanie? Do tego jeszcze te naloty, zbieganie z dziećmi w środku nocy do schronu… Moje życie jest tylko strachem, lękiem, wiecznym czekaniem na telefon lub na alarm! Już nie mam siły… To wszystko mnie przerasta. Magda, wiesz... takie życie, to nie jest życie - słowa Julii wstrząsną Magdą.

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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