M jak miłość, odcinek 1925: Paulina nie uwolni się od Jabłońskiego! Gangster zagrozi żonie, że Magda będzie miała wypadek - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1925 - wtorek, 14.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Chwile grozy czekają Budzyńskich w 1925 odcinku "M jak miłość", kiedy stanie się dla nich jasne, że pomagając Paulinie będą musieli zapłacić wysoką cenę! Póki co Magda i Andrzej nie będą jeszcze świadomi, do czego jest zdolny niebezpieczny Jabłoński. To gangster, który ma na sumieniu śmierć kilku osób, zlecił brutalny napad na Kamila Gryca (Marcin Bosak), a teraz będzie chciał się pozbyć kolejnych wrogów. A jego przeciwnikami są Budzyńscy, na których pomoc może liczyć Paulina.

Budzyński odrzuci łapówkę od Jabłońskiego w 1925 odcinku "M jak miłość"

Pierwszym celem Jabłońskiego w 1925 odcinku "M jak miłość" będzie Andrzej. Bezwzględny bandyta zaczepi prawnika Pauliny i spróbuje go przekupić naprawdę dużymi pieniędzmi - ponad milionem złotych!

- W tej aktówce jest równowartość pańskiej rocznej pensji. Plus mała premia. Proszę, teczka należy do pana... Chodzi o moją żonę. Dostałem właśnie informację o terminie rozprawy rozwodowej i - jak się pan pewnie domyśla - nie jestem z tego powodu szczęśliwy. Niech pan weźmie tę kasę i przekona moją żonę, żeby dała mi jeszcze jedną, ostatnią szansę... A ja się odwdzięczę. Jeszcze nawet bardziej.

- Paulina podjęła już decyzję. Następnym razem spotkamy się na sali sądowej!

- Pański wybór… Pozdrowienia dla małżonki… - Jabłoński uzna, że skoro Andrzej nie odpuści, on musi wcielić w życie plan "B".

Magda w 1925 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Pauliny, że nadal kocha Jabłońskiego

Magda w 1925 odcinku "M jak miłość" umówi się z Pauliną w fitness klubie i szybko zrozumie, że nowa przyjaciółka jest o krok od załamania, bo Jabłoński nie da jej spokoju. Poza tym wciąż będzie pod silnym wpływem męża.

- Igor wydzwania, nagrywa się... Codziennie dostaję kwiaty, prezenty. Nie przyjmuję ich, ale on śle następne! A wiesz, co jest w tym najgorsze? Że ja też za nim tęsknię… Za tym Igorem, którego pokochałam, zanim dowiedziałam się, kim tak naprawdę jest i do czego jest zdolny.

- Twój mąż udawał przed tobą innego człowieka, okłamywał cię… Spokojnie, wszystko się jakoś ułoży, zobaczysz…

- Nie ułoży się, ja to wiem… Już po prostu nie wytrzymuję! W nocy nie śpię, a jak już zasnę, mam koszmary… On nigdy nie zostawi mnie w spokoju, nigdy!

- Czekaj, bo ja się już gubię... Raz mi mówisz, że kochasz Igora, a teraz… Ty się go boisz?

- Nie zrozumiesz tego… Ty go nie znasz!

- Jesteś rozbita, wytrącona z równowagi – to rozumiem. Ale musisz odpowiedzieć sobie na jedno pytanie... Czy chcesz się od swojego męża uwolnić? Raz na zawsze?

M jak miłość. Pijany Paweł sięgnie po leki. Usłyszy zmarłą Frankę! Paulina nie uwolni się od męża

Atak Jabłońskiego na Paulinę w 1925 odcinku "M jak miłość". Groźbami zmusi żonę, żeby do niego wróciła?

Kolejnym celem Jabłońskiego w 1925 odcinku "M jak miłość" będzie Paulina, którą gangster sprytnie oszuka i zmusi do rozmowy w cztery oczy. Początkowo Igor będzie przekonywał żonę, że dla niej się zmieni, zerwie z przestępczym światem. Zapewni Paulinę, że ich małżeństwo da się uratować przed rozwodem, jeśli ona tylko do niego wróci. Ale zgoda Paulina będzie jednoznaczna z życiem w strachu przed własnym mężem...

- Wiem, dlaczego odeszłaś… Domyślam się. Nigdy nie rozmawialiśmy o mojej przeszłości. Są pewne sprawy, o których ci nie mówiłem, żeby cię chronić. Wystarczy jedno twoje słowo i skończę z tym! Naprawdę… Jestem gotów zrobić to dla ciebie. Tylko wróć do mnie. Potrzebuję cię. Bez ciebie nic nie ma sensu...

- Za późno, Igor... Na wszystko jest za późno. Tego nie da się już posklejać - sprzeciw Pauliny sprawi, że Jabłoński posunie się do gróźb.

- Podjęłaś decyzję, chcesz rozwodu… I co dalej? Jak sobie poradzisz? Z czego będziesz żyć? Kto ci pomoże, poda rękę? Twój adwokat? Jego żona Magda? Załatwi ci pracę? Bardzo się zaprzyjaźniłyście… A może to tylko pretekst? Chcesz być z nią blisko, żeby jeszcze bliżej ci było do jej męża? Znaliście się wcześniej, prawda?!

- Dość tego!

- Siadaj! Jeszcze nie skończyłem! Wiem, że wtedy widziałaś, co się stało... U nas w ogrodzie. Wróciłaś kilka dni wcześniej…

- Nigdy nikomu o tym nie powiem...

- Od tego czasu się zmieniłaś… I nie wiem, naprawdę nie wiem, czy nadal mogę ci ufać. Dlatego masz wybór, skarbie... Albo do mnie wrócisz albo twojej nowej przyjaciółce, Magdzie, przytrafi się jakiś nieszczęśliwy wypadek…

Desperacka decyzja Pauliny w sprawie rozwodu z Jabłońskim w 1925 odcinku "M jak miłość".

W finale zastraszona Paulina w 1925 odcinku "M jak miłość" przyjdzie do mieszkania Budzyńskich i przekaże Andrzejowi, że cofa pełnomocnictwo, że rezygnuje z rozwodu z Jabłońskim!