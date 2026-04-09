M jak miłość, odcinek 1928: Szokujące odkrycie Magdy i Andrzeja o Paulinie. Bronili jej przed mężem gangsterem, a teraz pożałują! 

"M jak miłość" odcinek 1928 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1928 odcinku „M jak miłość” sytuacja wokół Pauliny przybierze zupełnie nieoczekiwany obrót. Magda i Andrzej, którzy jeszcze niedawno robili wszystko, by pomóc kobiecie uwolnić się od niebezpiecznego męża, z niedowierzaniem odkryją, że Lipska wróciła do Igora Jabłońskiego. Co więcej, zacznie dystansować się od dawnych sprzymierzeńców i traktować ich jak przeciwników.

Paulina Lipska wróci do Jabłońskiego. Zacznie traktować bliskich jak wrogów!

To będzie ogromny cios dla Budzyńskich. Tym bardziej że Paulina nie była dla Andrzeja kimś obcym. Przed laty uczyła rysunku jego córkę Anię (Gabriela Świerczyńska) i właśnie wtedy między nią a Budzyńskim narodziło się silne uczucie. Po latach wróciła do jego życia jako zdesperowana kobieta, która chciała rozwodu z mężem o mrocznej reputacji. Andrzej podjął się jej sprawy, a Magda, mimo początkowych obaw, również zdecydowała się ją wesprzeć.

Budzyńscy byli przekonani, że pomagają ofierze. Jabłoński od początku wzbudzał strach. Groził, manipulował i próbował kontrolować sytuację, nawet pojawiając się w kancelarii i naciskając na Andrzeja. Wszystko wskazywało na to, że Paulina naprawdę chce się uwolnić. Tym większe będzie zdziwienie, gdy nagle wróci do męża i odwróci się od ludzi, którzy wyciągnęli do niej rękę.

Ukryta gra Jabłońskiego? To dlatego Paulina wróci do męża w 1928 odcinku "M jak miłość"?

Wiele wskazuje na to, że za decyzją Lipskiej może stać strach. Jabłoński już wcześniej pokazał, że jest zdolny do wszystkiego, groził nie tylko jej, ale i Budzyńskim. Możliwe, że znajdzie sposób, by zmusić żonę do powrotu, wykorzystując jej słabości lub tajemnice. Jeśli tak, Paulina może działać pod presją i próbować chronić siebie za wszelką cenę.

W 1928 odcinku „M jak miłość” Magda i Andrzej będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Pomoc, którą zaoferowali Paulinie, może obrócić się przeciwko nim. Nie wiadomo nawet, jakiego "haka" mężczyzna ma na Paulinę, że ta tak szybko i nagle zmieni swoje nastawienie.