M jak miłość, odcinek 1930: Zaręczyny Natalki i Adama w cieniu kolejnego dramatu tuż przed finałem sezonu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam Karski zaręcza się w 1930 odcinku "M jak miłość" tuż przed końcem obecnego sezonu przed długą przerwą wakacyjną, która potrwa ponad cztery miesiące! Zanim jednak policjant z Lipnicy oświadczy się ukochanej, będzie się wahał, czekając na odpowiedni moment, aby wręczyć jej pierścionek zaręczynowy.

To dlatego Adam Karski nie od razu oświadczy się Natalce w 1927 odcinku "M jak miłość"

Z pomocą Hani (Wiktoria Basik) w 1927 odcinku "M jak miłość" kupi go już kilka tygodni wcześniej w sklepie jubilerskim w galerii handlowej w Gródku, lecz nie od razu padnie przed Natalią na kolana. Powód? Nie zdąży, bo w tym czasie pojawi się on - nowy mężczyzna w życiu Natalki, dyrektor szkoły Hani, Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz).

Niespodziewanie komplikacje sprawią, że Karski odłoży oświadczyny na później. Nie ugnie się pod naciskami Hani, która zacznie dopytywać, kiedy oświadczy się jej mamie.

- Plan jest doskonały. No chyba, że wydarzy się jakaś katastrofa - te słowa Adam wypowie w złą godzinę w dniu, w którym Natalka pozna Mikołaja. Ta znajomość rozwinie się w zaskakująco szybkim tempie.

Przyjaźń Natalki i Mikołaja zagrożeniem dla związku z Adamem w 1930 odcinku "M jak miłość"

Na krótko przed finałem sezonu "M jak miłość" w 1930 odcinku Natalia zaprzyjaźni się z Mikołajem. Oboje puszczą w niepamięć pechową pomyłkę policjantki, która chciała go aresztować, bo wzięła go za poszukiwanego przestępcę! A potem nawet rozjechać przed szkołą. Lipiński nie tylko zaprosi Natalkę na kawę, ale złoży jej również propozycję poprowadzenia zajęć dla uczniów o bezpieczeństwie na drodze. Ta przyjaźń będzie zagrożeniem dla związku Natalki i Adama. W tym czasie Hania nie odpuści, próbując zmobilizować Karskiego do oświadczyn.

Tak będą wyglądały zaręczyny Natalki i Adama Karskiego w 1930 odcinku "M jak miłość"

W końcu w 1930 odcinku "M jak miłość" Adam uzna, że nie ma na co dłużej czekać i poprosi Natalkę, aby została jego żonę. Kiedy uklęknie przed ukochaną z pierścionkiem zaręczynowym w dłoniach, Natalia aż zaniemówi ze szczęścia. Od razu zgodzi się wyjść za Karskiego. Nie będzie miała żadnych wątpliwości, że ślub z Adamem to jest to, o czym marzy.

Tymczasem w innej części Grabiny wydarzy się dramat, kiedy w 1930 odcinku "M jak miłość" siedlisku Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) pojawi się znów ojczym Franka (Jarosław Śmigielski), bezwzględny Zawadzki (Marcin Sitek). Kolejny raz grożąc Frankowi zmusi go do nocnego spotkania nad rzeką...

M jak miłość. Paweł będzie chciał się zabić! Marysia uratuje go w ostatniej chwili