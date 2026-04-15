M jak miłość, odcinek 1930: Agnes tylko Pawłowi wyzna swój sekret! Zajmie się Antosiem, bo nie może mieć własnych dzieci

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 04.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1930 odcinku „M jak miłość” stan psychiczny Pawła wciąż będzie bardzo poważny. Po próbie samobójczej i wyjściu ze szpitala Zduński nadal będzie zmagał się z depresją i nie poradzi sobie z traumą po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Mimo wsparcia bliskich długo nie będzie w stanie wrócić do równowagi i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Dlatego Marysia (Małgorzata Pieńkowska) już wcześniej podejmie zdecydowane kroki i ściągnie syna do Grabiny. W 1930 odcinku „M jak miłość” będzie kontynuować walkę o jego zdrowie, nie pozwalając mu zostać samemu z problemami. Rogowska jasno da mu do zrozumienia, że musi zawalczyć o siebie i podjąć leczenie, jeśli chce odbudować swoje życie i relacje z rodziną.

Agnes oparciem dla Pawła

Na miejscu Paweł będzie mógł liczyć nie tylko na wsparcie matki i Barbary (Teresa Lipowska), ale także Agnes. Rotke już wcześniej mocno zaangażuje się w pomoc przy Antosiu, szczególnie po zniknięciu Pawła i śmierci Franki. W praktyce przejmie część obowiązków i stanie się dla chłopca ogromnym wsparciem, niemal zastępując mu matkę.

W 1930 odcinku „M jak miłość” Agnes nie odpuści także Pawłowi. Będzie przy nim, pomoże mu w codziennym funkcjonowaniu i spróbuje odbudować jego relację z synem. Wspólne chwile z Antosiem, spacery i rozmowy sprawią, że Zduński zacznie się przy niej otwierać i choć na moment zapominać o bólu.

Sekret Agnes wyjdzie na jaw w 1930 odcinku "M jak miłość"

To właśnie wtedy między nimi zrodzi się wyjątkowa bliskość. W 1930 odcinku „M jak miłość” Agnes zdecyduje się na szczerość i wyzna Pawłowi swój największy sekret, że nie może mieć własnych dzieci. To bolesna prawda, którą do tej pory skrywała, a która nada zupełnie nowy sens jej zaangażowaniu w opiekę nad Antosiem.

Zduński zrozumie, że dla Agnes to coś więcej niż zwykła pomoc. Ich rozmowa jeszcze bardziej ich do siebie zbliży i sprawi, że między nimi pojawi się nić porozumienia oparta na wspólnych doświadczeniach i bólu, z którym oboje próbują się zmierzyć.

Czy w 1930 odcinku „M jak miłość” ta relacja przerodzi się w coś więcej? Już teraz będzie widać, że Agnes i Paweł coraz lepiej się rozumieją i mogą stać się dla siebie kimś wyjątkowym. Niewykluczone, że to właśnie ona okaże się idealną kandydatką na nową partnerkę Zduńskiego i pomoże mu zbudować życie na nowo po stracie Franki.