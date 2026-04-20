M jak miłość, odcinek 1930: Adam w końcu oświadczy się Natalce! Głupia zabawa Hani doprowadzi do katastrofy podczas zaręczyn - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam Karski zaręczą się w 1930 odcinku "M jak miłość", ale zanim zona zgodzi się zostać żoną komendanta policji spore zamieszanie w leśniczówce wprowadzi Hania. A zacznie się od tego, że 11-letnia córka Natalii będzie naciskać coraz bardziej na Adama, aby wreszcie oświadczył się jej matce. Kilka dni wcześniej pomoże Karskiemu wybrać pierścionek zaręczynowy dla Natalki i teraz spróbuje zmusić go do oświadczyn.

Hania wrzuci pierścionek zaręczynowy Natalki do umywalki w 1930 odcinku "M jak miłość

Co prawda Adam ma słabość do córki Natalki, często jej ulega, ale tym razem w 1930 odcinku "M jak miłość" będzie chciał to zrobić po swojemu. Zaplanuje romantyczną kolację w leśniczówce, a w finale idealnego wieczoru także oświadczyny. Tyle że Hania wszystko popsuje! Dlaczego? Bo jak podaje światseriali.interia.pl po kryjomu zabierze pierścionek zaręczynowy i zacznie się nim bawić w łazience. Niespodziewanie pierścionek zsunie się jej z palca i wpadnie prosto do umywalki.

- Nie!!! Tylko nie to... To koniec, już po mnie! A mama zostanie bez męża! - przerażona Hania przyzna się Adamowi do wpadki z pierścionek.

Bezradnemu Karskiemu w 1926 odcinku "M jak miłość" nie pozostanie nic innego jak rozkręcić umywalkę! I choć komendant policji odzyska pierścionek, to podczas całej akcji zaleje połowę łazienki i samego siebie. - Ja przez ciebie osiwieję - Adam z trudem opanuje złość na Hanię.

Przemoczony Adam odzyska pierścionek i oświadczy się Natalce w 1930 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Natalka wróci do domu w 1926 odcinku "M jak miłość" zobaczy kompletnie mokrego i wyczerpanego Adama! Zaskoczona tym, co zastanie w leśniczówce od razu zapyta Karskiego, co się stało. On jednak nie będzie wdawał się w szczegóły. Zbyt długo czekał, aby oświadczyć się Natalce, więc przemoczony do suchej nitki uklęknie przed ukochaną i wyciągnie pierścionek, który chwilę wcześniej wyłowi z umywalki. - Długa historia... Nie tak to miało wyglądać, ale... Wyjdziesz za mnie? - zapyta w końcu Adam.

Natalka nastraszy Karskiego, że nie przyjmie oświadczyn w 1930 odcinku "M jak miłość"

Zaskoczona Natalia nie odpowie, a emocje sięgną zenitu, bo Karski w 1930 odcinku "M jak miłość" pomyśli, że nie chce zostać jego żoną. Wtedy do kuchni wpadnie Hania, nagrywając wszystko telefonem. - Mamo, no wyjdziesz za niego czy nie? - zacznie naciskać 11-latka.

- Tak! - odpowiedź Natalki sprawi, że Karski nie będzie krył swojego szczęścia i ulgi.

- Nastraszyłaś mnie trochę... - wyzna i od razu pocałuje narzeczoną.

Szczęście Natalki i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość" zakłóci dyrektor szkoły Hani, Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), który napisze do policjantki wiadomość z zaproszeniem na kolejną randkę.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?