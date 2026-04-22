M jak miłość, odcinek 1930: Natalka przyzna się Barbarze, że wcale nie kocha Adama? Przyjmie oświadczyny Karskiego, ale nie na to liczyła - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-22 13:22

W 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) sama nie będzie wiedziała, czego chce. Nabierze wątpliwości, czy naprawdę kocha Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Wystarczy jedno pytanie Barbary (Teresa Lipowska), by Natalia zwątpiła w to, że łączy ją z komendantem policji wielka miłość, o której zawsze marzyła. Przyzna się jednak przed babcią, że brakuje jej "fajerwerków" w związku. Mimo to w 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka przyjmie oświadczyny Adama. Zawaha się jednak zanim zgodzi się wyjść za Karskiego. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przyszłość związku Natalki i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania! Dość długo Karski, który już kupił dla ukochanej pierścionek zaręczynowy, będzie zwlekał z oświadczynami. Aż wreszcie córka Natalki, 11-letnia Hania (Wiktoria Basik) rozmówi się poważnie z policjantem, by określił wprost, kiedy poprosi jej matkę o rękę.

Natalka i Adam Karski zaręczą się w 1930 odcinku "M jak miłość"

Karski postanowi, że oświadczy się Natalii jeszcze tego samego wieczoru. Jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo głupia zabawa Hani doprowadzi katastrofy. Adam będzie musiał szukać pierścionka zaręczynowego w umywalce w łazience! W efekcie zaręczynowego kolacja, którą Karski przygotuje dla Natalki zupełnie się nie uda. Ostatecznie jednak klęknie przed nią z pierścionkiem i zapyta, czy za niego wyjdzie. Natalia zacznie się wahać... Zgodzi się jednak wyjść za mąż za Adama.

Barbara w 1930 odcinku "M jak miłość" zapyta Natalkę, czy kocha Adama 

Nieco wcześniej w 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka odwiedzi Barbarę i w szczerej rozmowie z babcią przyzna, że związek z Adamem nie jest spełnieniem jej marzeń, że nie ma w nim mowy o nawet odrobinie szaleństwa. Z tego co wyzna Natalia będzie wynikało, że nie na to liczyła u boku Karskiego. 

- Z Adamem wszystko w porządku? - zapyta wprost Barbara, widząc, że wnuczka nie będzie miała tego błysku w oczach, kiedy zwierzy jej się z tego, co się dzieje w jej życiu uczuciowym. 

- Bez fajerwerków. Ale też bez afer... - wyzna zawiedziona Natalia.

- A ty go kochasz? - po tym pytaniu babci Natalka zamilknie na dłuższą chwilę. Wygląda na to, że w 1930 odcinku "M jak miłość" będzie spojrzeć prawdzie w oczy i odpowiedzieć sobie, czy to, co czuje do Adama to prawdziwa miłość, szalone uczucie, czy po prostu Karski jest idealnym kandydatem na męża i ojca dla Hani. 

M jak miłość, odcinek 1930: Natalka przyzna się Barbarze, że wcale nie kocha Adama? Przyjmie oświadczyny Karskiego, ale nie na to liczyła - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 22