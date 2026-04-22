M jak miłość, odcinek 1930: Natalka przyzna się Barbarze, że wcale nie kocha Adama? Przyjmie oświadczyny Karskiego, ale nie na to liczyła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Przyszłość związku Natalki i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania! Dość długo Karski, który już kupił dla ukochanej pierścionek zaręczynowy, będzie zwlekał z oświadczynami. Aż wreszcie córka Natalki, 11-letnia Hania (Wiktoria Basik) rozmówi się poważnie z policjantem, by określił wprost, kiedy poprosi jej matkę o rękę.

Natalka i Adam Karski zaręczą się w 1930 odcinku "M jak miłość"

Karski postanowi, że oświadczy się Natalii jeszcze tego samego wieczoru. Jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo głupia zabawa Hani doprowadzi katastrofy. Adam będzie musiał szukać pierścionka zaręczynowego w umywalce w łazience! W efekcie zaręczynowego kolacja, którą Karski przygotuje dla Natalki zupełnie się nie uda. Ostatecznie jednak klęknie przed nią z pierścionkiem i zapyta, czy za niego wyjdzie. Natalia zacznie się wahać... Zgodzi się jednak wyjść za mąż za Adama.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1930: Ślub Natalki i Adama zniszczony? Ta wiadomość będzie ciężką próbę dla ich związku - ZDJĘCIA

Barbara w 1930 odcinku "M jak miłość" zapyta Natalkę, czy kocha Adama

Nieco wcześniej w 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka odwiedzi Barbarę i w szczerej rozmowie z babcią przyzna, że związek z Adamem nie jest spełnieniem jej marzeń, że nie ma w nim mowy o nawet odrobinie szaleństwa. Z tego co wyzna Natalia będzie wynikało, że nie na to liczyła u boku Karskiego.

- Z Adamem wszystko w porządku? - zapyta wprost Barbara, widząc, że wnuczka nie będzie miała tego błysku w oczach, kiedy zwierzy jej się z tego, co się dzieje w jej życiu uczuciowym.

- Bez fajerwerków. Ale też bez afer... - wyzna zawiedziona Natalia.

- A ty go kochasz? - po tym pytaniu babci Natalka zamilknie na dłuższą chwilę. Wygląda na to, że w 1930 odcinku "M jak miłość" będzie spojrzeć prawdzie w oczy i odpowiedzieć sobie, czy to, co czuje do Adama to prawdziwa miłość, szalone uczucie, czy po prostu Karski jest idealnym kandydatem na męża i ojca dla Hani.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?