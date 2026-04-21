M jak miłość, odcinek 1930: Ślub Natalki i Adama zniszczony? Ta wiadomość będzie ciężką próbę dla ich związku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Choć Natalka Mostowiak w 1930 odcinku "M jak miłość" przyjmie oświadczyny Adama, to moment zawahania po pytaniu Karskiego, czy za niego wyjdzie, będzie miał istotne znaczenie! Jakby nie była pewna, czy związek z Adamem to jest właśnie to, o czym marzy.

Nieudane związki Natalki Mostowiak w "M jak miłość"

Bo przecież Natalia ma za sobą już jedno nieudane małżeństwo z leśniczym Frankiem Zarzyckim (Piotr Nerlewski), które zniszczyła jego zdrada. Z biologicznym ojcem Hani, Darkiem Majem (Marcel Sabat) też nie udało jej się stworzyć trwałego związku. Kiedy 19-letnia Natalka tuż przed maturą zaszła w ciążę, Darek ją zostawił i teraz w ogóle nie interesuje się córka. Potem była nieodwzajemniona miłość do Bartka (Arkadiusz Smoleńska), byłego męża siostry Natalki, Uli (Iga Krefft).

A kiedy w 1927 odcinku "M jak miłość" przeznaczenie postawi na drodze Natalii tajemniczego, intrygującego Mikołaja Lipińskiego, początek ich znajomości będzie dość burzliwy i pełen niespodzianek. Bo dyrektor szkoły od razu zaprosi policjantkę na randkę. Natalka zgodzi się, mimo że jest w szczęśliwym związku z Adamem.

Nie dojdzie do randki Natalki i Mikołaja w 1930 odcinku "M jak miłość"?

Na tym jednak nie koniec, bo po kilku dniach w 1930 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że randka Natalii i Mikołaja ostatecznie nie wypaliła. Dlaczego? Bo ona nie przyszła na umówioną kawę, wystawiła go do wiatru i nawet nie uprzedziła, że jej nie będzie. Zauroczony Lipiński się jednak nie podda i zaproponuje Natalii kolejną randkę. W najmniej spodziewanym momencie!

Sekretna wiadomość Mikołaja do Natalki w 1930 odcinku "M jak miłość"

Bo kiedy w 1930 odcinku "M jak miłość" zaręczeni Natalka i Adam poruszą temat ślubu i zaczną ustalać, kiedy się pobiorą, ona dostanie wiadomość od Mikołaja z zaproszeniem do wspólnego wyjścia. I znów ukryje przed Karskim, że dyrektor szkoły zaczął ją podrywać. Brak szczerości Natalii nie wróży niczego dobrego dla jej związku z Adamem. Jedno jest pewne, przez Mikołaja wspólna przyszłość tej pary zostanie wystawiona na ciężką próbę, a ślub może w ogóle nie dojść do skutku.

Czy będzie romans Natalki i Mikołaja Lipińskiego w "M jak miłość"?

W "Kulisach serialu M jak miłość" Dominika Suchecka i Mateusz Kościukiewicz uchylają rąbka tajemnicy, jak dalej potoczą się losy Natalki i Mikołaja w nadchodzących odcinkach jeszcze przed finałem sezonu w maju 2026 roku. Czy będą mieli romans?

- Mikołaj robi wrażenie dość niepokornego, takiego łamiącego zasady, stereotypy. Potrafi zaskoczyć - zapowiada Suchecka.

- Duża energia jest między nimi... Miejmy nadzieję, że przemieni się w coś pięknego - dodaje Kościukiewicz.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?

