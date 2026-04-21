M jak miłość, odcinek 1930: Natalka wystawi dyrektora. Nie dotrze na randkę z Mikołajem, ale jej tego nie daruje - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-21 21:38

Randka Natalki (Dominika Suchecka) i dyrektora szkoły jej córki nie dojdzie do skutku w 1930 odcinku "M jak miłość"! Jak to możliwe, że Natalia będąc w związku z Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg) w ogóle pomyśli o ty, żeby się umówić z innym? Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz) znienacka zaprosi policjantkę na kawę, a ona nie zdoła mu odmówić. Ale potem wystawi Mikołaja i nawet go nie uprzedzi. W końcu w 1930 odcinku "M jak miłość" Lipiński znów zaprosi Natalkę na randkę i nie przyjmie odmowy. Co na to Adam Karski? Poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Początek znajomości Natalki i Mikołaja Lipińskiego, nowego dyrektora szkoły Hani w 1927 odcinku "M jak miłość" będzie miał dość niefortunny przebieg! Najpierw policjantka weźmie go za poszukiwanego przestępcę! Razem z Rafałem (Jakub Kucner) weźmie udział w niebezpiecznej akcji: próbie aresztowania zabójcy ściganego listem gończym. Dopiero po zatrzymaniu podejrzanego funkcjonariusze zorientują się, że to nie on.

Dyrektor Mikołaj zaprosi Natalkę na randkę w 1927 odcinku "M jak miłość"

Potem w 1927 odcinku "M jak miłość" będzie jeszcze gorzej. Bo Natalka pójdzie do szkoły córki na wezwanie dyrektora i odkryje, że Mikołaj Lipiński to właśnie ścigany przez nią mężczyzna. Po rozmowie z Mikołajem będzie tak zdenerwowana, że na parkingu o mało Lipińskiego nie przejedzie! I po wypadku ze wstydu niemal zapadnie się pod ziemię. Przeprosi dyrektora, a on każe je się trzymać od siebie z daleka.

W finale 1927 odcinka "M jak miłość" Mikołaj nieoczekiwanie zaprosi Natalkę na kawę. Ona zgodzi się bez wahania, zapominając o tym, że jest z Adamem Karskim...

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1930: Zaręczyny Natalki i Adama w cieniu kolejnego dramatu tuż przed finałem sezonu - ZDJĘCIA

Natalka wystawi Mikołaja i będzie przepraszać w 1930 odcinku "M jak miłość"

Po kilku dniach, w 1930 odcinku "M jak miłość", okaże się, że randka Natalki i Mikołaja nie doszła do skutku. Przypadkowe spotkanie policjantki z dyrektorem przed komisariatem w Lipnicy znów będzie dla niej wyjątkowo niezręczne. Wyjdzie na jaw, że Natalka nie pojawiła się na umówionej kawie i zapomniała uprzedzić dyrektora. Jak podaje portal światseriali.interia.pl od razu zacznie się przed nim tłumaczyć i przepraszać. 

- Ja jeszcze nie miałam okazji, żeby pana przeprosić, bo wtedy, gdy się umówiliśmy na tę kawę, wypadło mi coś bardzo pilnego, zapomniałam zadzwonić... No więc przepraszam - przyzna Mostowiaczka.

W odpowiedzi Mikołaj w 1930 odcinku "M jak miłość" zażartuje, że nie dość, że go wystawiła, to jeszcze chciała zabić. - Jest za co. W życiu nikt mnie tak nie wystawił, czekałem ponad godzinę. Podłość. Zwłaszcza po próbie zabójstwa...

- Obiecuję, że się poprawię - zapewni Natalia i zacznie się nerwowo śmiać.

- Przy kolejnej próbie rozjechania dyrektora miejscowej szkoły? To groźby karalne.

- Bardzo zabawne. Miałam na myśli kawę.

- Dziś wieczorem?

- Przykro mi, mam już plany na wieczór...

Czy Natalka w 1930 odcinku "M jak miłość" przyjmie drugie zaproszenie Mikołaja na randkę? 

Dyrektor szkoły w 1930 odcinku "M jak miłość" nie przyjmie żadnej odmowy Natalki. - To po południu. Kawa tam, gdzie poprzednio, pół godziny maks. Dam pani ostatnią szansę i będę tam czekał o osiemnastej... Do zobaczenia! - Lipiński nie poczeka na jej odpowiedź. 

- Ale przecież ja nie mogę... - powie Natalka już tylko do siebie. 

Czy kolejna randka Natalki i Mikołaja w 1930 odcinku "M jak miłość" będzie już miała inne zakończone? Co na to Adam Karski, kiedy dowie się, że jego ukochana umawia się z dyrektorem szkoły? Ostatecznie ten wieczór będzie miał zupełnie inny przebieg, bo Karski oświadczy się Natalii, wręczy jej pierścionek zaręczynowy i nie w głowie jej będzie Mikołaj! 

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?

M jak miłość, odcinek 1927: Fatalna pomyłka Natalki. Tak w jej życiu pojawi się…
