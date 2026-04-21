M jak miłość, odcinek 1927: Fatalna pomyłka Natalki. Tak w jej życiu pojawi się tajemniczy Mikołaj. Nie będzie wiedziała, kim jest - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-21 20:56

Do obsady "M jak miłość" dołączy nowy bohater, Mikołaj Lipiński, którego zagra Mateusz Kościukiewicz. Tym samym do życia Natalki Mostowiak (Dominika Suchecka) wkroczy podejrzany mężczyzna i od razu zacznie między nimi iskrzyć. W dniu, w którym Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) w 1927 odcinku "M jak miłość" kupi dla Natalii pierścionek zaręczynowy, policjantka weźmie udział w akcji, która skończy się fatalną pomyłką. Zatrzyma Mikołaja, bo pomyli go z poszukiwanym przestępcą. A tak naprawdę Lipiński okaże się dyrektorem szkoły jej córki. Sprawdź, jak się zacznie znajomość Natalki i Mikołaja i do czego to doprowadzi. Mamy WIDEO z tych scen.

Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz) w czapce z daszkiem i słuchawkach, oparty o brudny samochód terenowy, zatrzymany przez policjantkę Natalkę Mostowiak (Dominika Suchecka) z serialu M jak miłość. Ta fatalna pomyłka Natalki doprowadzi do zaskakujących wydarzeń.
"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Pechowym zrządzeniem losu w 1927 odcinku "M jak miłość" Natalka Mostowiak pozna "podejrzanego" Mikołaja, kiedy w jej związku z Adamem Karskim zrobi się jeszcze poważniej. Komendant policji będzie chciał się oświadczyć Natalii. Razem z jej córką Hanią pojedzie do galerii handlowej do Gródka i kupi już nawet pierścionek zaręczynowy. Teraz tylko Karski będzie czekał na odpowiedni moment, aby poprosić Natalkę, żeby została jego żoną. 

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1927: Agnes pomoże Pawłowi pozbierać się po desperackim kroku. Zastąpi mu zmarłą Frankę - ZDJĘCIA

Natalka weźmie Mikołaja za przestępcę w 1927 odcinku "M jak miłość"

Właśnie wtedy przeznaczenie w 1927 odcinku "M jak miłość" postawi Mikołaja na drodze Natalki. I to dosłownie, bo policjantka podczas patrolu po Lipnicy z partnerem Rafałem (Jakub Kucner) zauważy terenowy samochód, za kierownicą którego będzie siedział poszukiwany przez policję mężczyzna. Natalia i Rafał ruszą za nim w pościg. Zatrzymają podejrzanego i nagle Stadnicki zorientuje się, że to nie ten facet. 

W "Kulisach serialu M jak miłość" już można zobaczyć sceny z pierwszego spotkania Natalki i Mikołaja, a przy okazji dowiedzieć się, co wydarzy się dalej po tej pechowej pomyłce policjantki. 

- Natalia jest bardzo pochłonięta pracą. Chcę, żeby ta praca wychodziła dobrze, więc czasem intuicja może ją zwieść no i wychodzą takie kwiatki, jak wychodzą - śmieje się ze swojej bohaterki Dominika Suchecka. 

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?

Polecany artykuł:

M jak miłość. On zastąpi Natalce Adama Karskiego? Dzięki córce pozna Mikołaja L…

Mikołaj Lipiński nowym dyrektorem w szkole Hani od 1927 odcinka "M jak miłość"

Tego dnia Natalka w 1927 odcinku "M jak miłość" dostanie wezwanie do szkoły Hani, z powodu kolejnego wybryku córki, kłótni z kolegami na szkolnym korytarzu. W gabinecie dyrektora szkoły na Natalię będzie czekał właśnie "zatrzymany" mężczyzna - Mikołaj Lipiński. Od słowa do słowa między tą dwójką bohaterów wywiąże się ostra wymiana zdań. A w finale Natalka o mało nie potrąci Mikołaja samochodem przed szkołą! 

Co połączy Natalkę i Mikołaja w "M jak miłość"?

Jednak od pierwszej chwili Mikołaj będzie zauroczony Natalką i nie zdoła o niej zapomnieć...

- Między Natalią a Mikołajem zdecydowanie czuć chemię, czuć energię, dzieje się tam sporo. Mogłoby się wydawać na początku, że jest to energia destrukcyjna. Duża energia między nimi. Miejmy nadzieję, że przemieni się w coś pięknego - zapowiada Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość".

- Mikołaj robi wrażenie dość niepokornego, łamiącego jakieś zasady, stereotypy, potrafi zaskoczyć... - dodaje Dominika Suchecka, która jako Natalka będzie miała obok siebie kolejnego po Adamie Karskim przystojniaka! 

M jak miłość, odcinek 1927: Pechowa pomyłka Natalki. Tak do jej życia wkroczy podejrzany Mikołaj - WIDEO
