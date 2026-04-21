M jak miłość, odcinek 1927: Fatalna pomyłka Natalki. Tak w jej życiu pojawi się tajemniczy Mikołaj. Nie będzie wiedziała, kim jest - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Pechowym zrządzeniem losu w 1927 odcinku "M jak miłość" Natalka Mostowiak pozna "podejrzanego" Mikołaja, kiedy w jej związku z Adamem Karskim zrobi się jeszcze poważniej. Komendant policji będzie chciał się oświadczyć Natalii. Razem z jej córką Hanią pojedzie do galerii handlowej do Gródka i kupi już nawet pierścionek zaręczynowy. Teraz tylko Karski będzie czekał na odpowiedni moment, aby poprosić Natalkę, żeby została jego żoną.

Natalka weźmie Mikołaja za przestępcę w 1927 odcinku "M jak miłość"

Właśnie wtedy przeznaczenie w 1927 odcinku "M jak miłość" postawi Mikołaja na drodze Natalki. I to dosłownie, bo policjantka podczas patrolu po Lipnicy z partnerem Rafałem (Jakub Kucner) zauważy terenowy samochód, za kierownicą którego będzie siedział poszukiwany przez policję mężczyzna. Natalia i Rafał ruszą za nim w pościg. Zatrzymają podejrzanego i nagle Stadnicki zorientuje się, że to nie ten facet.

W "Kulisach serialu M jak miłość" już można zobaczyć sceny z pierwszego spotkania Natalki i Mikołaja, a przy okazji dowiedzieć się, co wydarzy się dalej po tej pechowej pomyłce policjantki.

- Natalia jest bardzo pochłonięta pracą. Chcę, żeby ta praca wychodziła dobrze, więc czasem intuicja może ją zwieść no i wychodzą takie kwiatki, jak wychodzą - śmieje się ze swojej bohaterki Dominika Suchecka.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?

Mikołaj Lipiński nowym dyrektorem w szkole Hani od 1927 odcinka "M jak miłość"

Tego dnia Natalka w 1927 odcinku "M jak miłość" dostanie wezwanie do szkoły Hani, z powodu kolejnego wybryku córki, kłótni z kolegami na szkolnym korytarzu. W gabinecie dyrektora szkoły na Natalię będzie czekał właśnie "zatrzymany" mężczyzna - Mikołaj Lipiński. Od słowa do słowa między tą dwójką bohaterów wywiąże się ostra wymiana zdań. A w finale Natalka o mało nie potrąci Mikołaja samochodem przed szkołą!

Co połączy Natalkę i Mikołaja w "M jak miłość"?

Jednak od pierwszej chwili Mikołaj będzie zauroczony Natalką i nie zdoła o niej zapomnieć...

- Między Natalią a Mikołajem zdecydowanie czuć chemię, czuć energię, dzieje się tam sporo. Mogłoby się wydawać na początku, że jest to energia destrukcyjna. Duża energia między nimi. Miejmy nadzieję, że przemieni się w coś pięknego - zapowiada Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach M jak miłość".

- Mikołaj robi wrażenie dość niepokornego, łamiącego jakieś zasady, stereotypy, potrafi zaskoczyć... - dodaje Dominika Suchecka, która jako Natalka będzie miała obok siebie kolejnego po Adamie Karskim przystojniaka!