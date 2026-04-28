M jak miłość, odcinek 1929: Szefowa Marcina zakpi z Kamy. Zawzięta Elżbieta dopiero pokaże, na co ją stać - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-04-28 15:08

Mocne wejście Katarzyny Dąbrowskiej do obsady "M jak miłość". Od 1929 odcinka serialu pojawi się szefowa Marcina (Mikołaj Roznerski), prezes dużej firmy Elżbieta Domańska, która od razu zwróci uwagę Chodakowskiego. Ale wcale nie dlatego, że Marcin świetnie się sprawdzi jako nowy pracownik korporacji - ekspert do spraw bezpieczeństwa. Domańska upatrzy sobie go jako osobistego ochroniarza. A przy okazji w 1929 odcinku "M jak miłość" zakpi z Kamy (Michalina Sosna), kiedy Chodakowski wspomni, że dla żony porzucił to, co kocha. Zobacz WIDEO z tej sceny i poznaj szczegóły.

Katarzyna Dąbrowska jako Elżbieta Domańska w czerwonym kostiumie, siedząca na biurku i patrząca na plecy Marcina granego przez Mikołaja Roznerskiego, który siedzi przed monitorem z obrazem z kamer. Elżbieta jako nowa szefowa Marcina zakpi z Kamy, co jest tematem artykułu na Super Seriale.
M jak miłość odc. 1929. Marcin (Mikołaj Roznerski) M jak miłość odc. 1929. Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) M jak miłość odc. 1929. Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), Marcin (Mikołaj Roznerski) M jak miłość odc. 1929. Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), Marcin (Mikołaj Roznerski)
Galeria zdjęć 22

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Pierwsze spotkanie Marcina z Elżbietą Domańską w 1929 odcinku "M jak miłość" upłynie w napiętej atmosferze, bo Chodakowski nie będzie wiedział, czego się spodziewać po pani prezes. Szczególnie, że Domańska da się poznać jako kobieta, która z łatwością osiąga w życiu, to czego chce. Ambitna, bezkompromisowa, uparta Elżbieta okaże się dużo bardziej problematyczna, niż na pierwszy rzut oka to wygląda.

Tak Elżbieta Domańska będzie chciała zdobyć Marcina w 1929 odcinku "M jak miłość"

Dość szybko w 1929 odcinku "M jak miłość" Marcin przekona się, że nie powinien się sprzeciwiać szefowej, bo ona i tak postawi na swoim. Domańska zainteresuje się Marcinem nie bez powodu. Zwyczajnie spodoba jej się żonaty Chodakowski. I nie zważając na to, co Marcin powie szefowej o miłości do Kamy, pani prezes postanowi, że będzie go miała na wyłączność. 

Wizyta Elżbiety w małym biurze Marcina w jej firmie w 1929 odcinku "M jak miłość" odsłoni tylko niewielką część zamiarów Domańskiej wobec nowego pracownika. Nagle prezeska zaproponuje Chodakowskiemu awans, dużo większą pensję i możliwość rozwoju na nowym stanowisku - jej prywatnego ochroniarza. 

M jak miłość. Nowa szefowa Marcina złoży mu kuszącą propozycję. Elżbieta Domańska nie przyjmie odmowy

M jak miłość. Szefowa Marcina będzie chciała go uwieść! Oto co zrobi Elżbieta, by zdobyć męża Kamy

- Obserwuję pana od jakiegoś czasu i mam nieodparte wrażenie, że przy pańskim doświadczeniu i kompetencjach ta praca nie jest szczytem pańskich marzeń...

- To znaczy sugeruje pani, że niezbyt dużo się angażuję?

- Nie, wręcz przeciwnie. Angażuje się pan w pełni, ale zwyczajnie pan się w niej nudzi...

- To nie jest tak... - Marcin spróbuje wyjaśnić, lecz Domańska mu przerwie.

- Ja nie proszę pana o komentarz. Chciałam panu zaproponować coś ciekawszego niż robienie tabelek. Co by pan powiedział, żeby zostać moim security managerem i osobistym bodyguardem? Co pan na to? Proponuję podróże po całym świecie, kadry rodem z sensacyjnego filmu i oczywiście podwojenie pańskiej pensji... W końcu moje zdrowie jest dla firmy bezcenne - wyjaśni Elżbieta. 

- Z pewnością.

- Czy to oznacza tak?

- Pani prezes pani propozycja jest bardzo kusząca, bardzo dziękuję, ale jak pani dobrze wie, pracowałem w agencji detektywistycznej z kolegą. Ale żona niezbyt dobrze to znosiła. Bała się o moje bezpieczeństwo...

- I dlatego porzucił pan dla niej to, co kocha? Jak romantycznie... Takie poświęcenie - Domańska zadrwi z Kamy, a Marcin zacznie się nerwowo uśmiechać. 

- Po prostu bardziej kocham żonę...

- No cóż. Jeśli jednak zmieniłby pan zdanie, do zobaczenia... - zakończy spotkanie Elżbieta. 

W 1929 odcinku "M jak miłość" Domańska pochwali się przyjaciółce nowym ochroniarzem 

Po wyjściu z firmy Elżbieta w 1929 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do przyjaciółki i pochwali jej się, że zatrudniła mężczyznę, który wcześniej czy później będzie tylko jej. 

- Tak, widzimy się w przyszłym tygodniu na targach w Wiedniu. Jak zobaczysz mojego nowego ochroniarza, to padniesz z zazdrości. Jest wręcz nieprzyzwoicie przystojny. To znaczy formalnie jeszcze nie jest moim ochroniarzem, ale nim będzie. Tylko jeszcze o tym nie wie... - przyzna pewna siebie Domańska. 

W finale 1929 odcinka "M jak miłość" Marcin odbierze wiadomość od szefa ochrony firmy Elżbiety Domańskiej, że w najbliższy poniedziałek ma jechać z panią prezes do Wiednia jako jej ochroniarz. Wygląda na to, że szefowa Marcina osiągnie swój cel...

Galeria zdjęć 22