M jak miłość, odcinek 1929: Szefowa Marcina zakpi z Kamy. Zawzięta Elżbieta dopiero pokaże, na co ją stać! - WIDEO

- Obserwuję pana od jakiegoś czasu i mam nieodparte wrażenie, że przy pańskim doświadczeniu i kompetencjach ta praca nie jest szczytem pańskich marzeń...

- To znaczy sugeruje pani, że niezbyt dużo się angażuję?

- Nie, wręcz przeciwnie. Angażuje się pan w pełni, ale zwyczajnie pan się w niej nudzi...

- To nie jest tak... - Marcin spróbuje wyjaśnić, lecz Domańska mu przerwie.

- Ja nie proszę pana o komentarz. Chciałam panu zaproponować coś ciekawszego niż robienie tabelek. Co by pan powiedział, żeby zostać moim security managerem i osobistym bodyguardem? Co pan na to? Proponuję podróże po całym świecie, kadry rodem z sensacyjnego filmu i oczywiście podwojenie pańskiej pensji... W końcu moje zdrowie jest dla firmy bezcenne - wyjaśni Elżbieta.

- Z pewnością.

- Czy to oznacza tak?

- Pani prezes pani propozycja jest bardzo kusząca, bardzo dziękuję, ale jak pani dobrze wie, pracowałem w agencji detektywistycznej z kolegą. Ale żona niezbyt dobrze to znosiła. Bała się o moje bezpieczeństwo...

- I dlatego porzucił pan dla niej to, co kocha? Jak romantycznie... Takie poświęcenie - Domańska zadrwi z Kamy, a Marcin zacznie się nerwowo uśmiechać.

- Po prostu bardziej kocham żonę...

- No cóż. Jeśli jednak zmieniłby pan zdanie, do zobaczenia... - zakończy spotkanie Elżbieta.