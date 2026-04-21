M jak miłość, odcinek 1929: Kama poskarży się Anecie na Marcina! Zmienił dla niej pracę, ale i tak jej nie będzie pasować - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” Kama będzie przeszczęśliwa z powodu zmiany pracy przez Marcina. I nic dziwnego, gdyż w końcu sama mu to nakazała, stawiając mu ultimatum i nawet grożąc mu przy tym rozwodem, w efekcie czego osiągnęła swój cel, bo Chodakowski w końcu odpuścił i zrezygnował z pracy detektywa na rzecz bycia asystentem eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego. Tyle tylko, że to jednak wcale nie będzie go kręcić.

- Jak w pracy? - spyta go radośnie Kama.

- Jakoś tam leci - okłamie ją mniej szczęśliwy Marcin.

I choć w 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin za wszelką cenę nie da tego po sobie poznać Kamie, to jednak finalnie jego żona wyczuje, że coś jest nie tak. Tym bardziej, że mimo wszystko zauważy zmianę w jego zachowaniu, której słowami nawet nie będzie trzeba wyrażać, bo będzie można dostrzec ją gołym okiem!

- Kama ewidentnie gdzieś wyczuwa, że coś jest na rzeczy. Zaczyna zauważać, że Marcin nie do końca jest szczęśliwy - powiedziała Michalina Sosna w "Kulisach M jak miłość".

Kama powie Anecie co stało się z Marcinem po zmianie pracy w 1929 odcinku „M jak miłość”!

I wówczas w 1929 odcinku „M jak miłość” i Kama już nie będzie szczęśliwa. Do tego stopnia, że znów postanowi wyżalić się Anecie na swojego męża.

- Chodzi struty, jakiś znudzony, po prostu wygląda jak jakiś potępieniec - wyzna jej Kama, na co Aneta zareaguje bardzo wymowną miną.

Szczególnie, że przecież w 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin zmieni pracę wyłącznie ze względu na Kamę, bo przecież sam nie będzie chciał rezygnować z ukochanej pracy detektywa, która będzie go kręcić zdecydowanie bardziej niż siedzenie przy biurku w korporacji. Ale Chodakowska do końca tego nie pojmie i zacznie szukać drugiego dna.

- Nie wie, czy to jest takie nieszczęście totalne, związane z miejscem, w którym pracuje. Czy dzieje się jeszcze coś innego - dodała Michalina Sosna w "Kulisach M jak miłość".

Obawy Chodakowskiej okażą się słuszne w 1929 odcinku „M jak miłość”!

Jednak w 1929 odcinku „M jak miłość” i w tym będzie miała trochę racji, bo faktycznie z czasem nie będzie chodzić o samą zmianę pracy detektywa, ale i o głębsze dno. A mianowicie jego nową szefową Elżbietą Domańską (Katarzyna Dąbrowska), która zagnie na niego parol.

Oczywiście, w 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin odrzuci propozycję, a następnie i zaloty nowej szefowej, ale ona tak łatwo nie odpuści! Czy rozbije małżeństwo Chodakowskich, a Kama pożałuje tego, że tak naciskała na zmianę pracy przez swojego męża, który wpadnie tam w sidła innej? Przekonamy się niebawem!

