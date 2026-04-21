M jak miłość, odcinek 1929: Marcin nie będzie szczęśliwy po zmianie pracy! Powie Jakubowi, jak cierpi przez Kamę - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin w końcu rozpocznie nową pracę, którą zmieni wyłącznie pod wpływem ultimatum Kamy i groźbą rozwodu. I choć Chodakowski nie będzie chciał rezygnować z bycia detektywem i współpracy z Jakubem, to żona nie pozostawi mu wyboru i w efekcie jej mąż zmieni zawód na bardziej bezpieczny i zostanie asystentem eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego.

W 1929 odcinku „M jak miłość” Kama będzie ogromnie szczęśliwa z powodu decyzji Marcina, czego jednak nie będzie można powiedzieć o byłym już detektywie. Ale oczywiście jej mąż nie da jej tego po sobie poznać.

- To, że zmieniłeś tę pracę, to bardzo dużo dla mnie znaczy - przyzna mu Kama.

- Za wybory życiowe się płaci i tak jest w przypadku Marcina. Nie ma pretensji do Kamy. Zrobił to, bo ją kocha. Potrzebuje trochę czasu, żeby się odnaleźć w tej sytuacji - wyznał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Marcin wyżali się Jakubowi na swój los w 1929 odcinku „M jak miłość”!

Dopiero w rozmowie z Jakubem w 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin przyzna, jak naprawdę czuje się po zmianie pracy, która wcale nie wyjdzie mu na lepsze. A wszystko przez to, że nie będzie to miejsce dla niego, gdyż zabraknie mu luzu i adrenaliny, na brak czego w ich agenci nie narzekał, a w korporacji już będzie. I z tego względu będzie się tam po prostu dusił...

- Siedzę w czterech ścianach, kilka monitorów, kupa tabelek, krawat wrzyna mi się w szyję. Jest tak pięknie - zakpi Marcin.

W 1929 odcinku „M jak miłość” Chodakowski nie będzie zadowolony ze zmiany miejsca pracy, co jego przyjaciel doskonale zrozumie. Tym bardziej, że będzie miał dokładnie tak samo jak Marcin. Ale na szczęście on nie będzie musiał zaczynać nowej roboty, a on już tak...

- Marcin czuję jakiś taki zawód, gdzieś, że w nowej pracy, jednak adrenaliny nie znajdzie. Dusi się tam. Nie potrafi się do końca pożegnać agencją, odciąć tego wszystkiego - dodał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Chodakowski będzie się krył przed Kamą w 1929 odcinku „M jak miłość”!

Ale mimo tego w 1929 odcinku „M jak miłość” będzie grał przed Kamą i nie powie jej prawdy. Szczególnie, gdy zobaczy, jak bardzo się ona tym cieszy. Jednak w zupełnym przeciwieństwie do niego...

- Jak w pracy? - spyta uśmiechnięta Kama.

- Jakoś tam leci - okłamie ją Marcin, choć w 1929 odcinku „M jak miłość” wcale tak nie będzie!

18