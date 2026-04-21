M jak miłość. Wypadek nowej szefowej Marcina! Uratuje Elżbietę i wylądują w klinice Olka - ZDJĘCIA

Wypadek szefowej Marcina w "M jak miłość"

Znajomość Marcina z Katarzyną zacznie się z hukiem, a kobieta wykorzysta fakt, iż Chodakowski ewidentnie "dusi się" pod krawatem i przy biurku. Wykorzysta to i zaproponuje mężowi Kamy (Michalina Sosna) zostanie jej prywatnym ochroniarzem. To nie jest propozycja bez drugiego dna. Katarzyna od początku pokaże, że Marcin bardzo jej się podoba i nie zamierza odpuścić okazji do flirtu oraz otwartego podrywu.

Sytuacja nabierze tempa m.in. przez wypadek, który dotknie Domańską. Kobieta potknie się na pokrytej śniegiem ziemi, natychmiast złapie się za kolano i widać będzie, że coś ją mocno zabolało. Chyba że to tylko gra przed Chodakowskim, by ten wczuł się w rolę rycerza i zaczął ją ratować. Odpowiedzialny i troskliwy Marcin oczywiście stanie na wysokości zadania i pomoże pani prezes.

Marcin zabierze Katarzynę na wizytę do Olka

Po kiepskim wypadku Chodakowski postanowi zabrać szefową do kliniki brata. Olek to najlepszy ortopeda, który może realnie pomóc Domańskiej i sprawdzić, czy z nogą jest wszystko w porządku. Nawet podczas pobytu w klinice ponętna Elżbieta nie odpuści sobie zaczepnych tekstów i flirtów. I to wszystko na oczach Olka!

- Pani prezes potrafi podnieść ciśnienie - skomentuje wymownie Olek. - Marcin, kochany, odwieziesz mnie do domu? - zapyta słodko Elżbieta.

Ostry podryw Domańskiej w "M jak miłość"

Sytuacja z wypadkiem będzie tylko jedną z wielu okazji do spędzenia większej ilości czasu z Marcinem. Chodakowski doskonale zauważy, że szefowa "zagięła na niego parol". Sprobuje zachować się z klasą, profesjonalnie traktując Elżbietę, ale starania kobiety mogą go zaskoczyć.