Nowa adoratorka Marcina z "M jak miłość" zrobi wszystko, by go zdobyć

Jak informowaliśmy, do obsady "M jak miłość" dołącza Katarzyna Dąbrowska, która wcieli się w rolę ponętnej szefowej Marcina. Elżbieta to pewna siebie, nieustępliwa pani prezes, która w mig zaproponuje podwładnemu rolę swojego osobistego ochroniarza. W ogóle nie ukryje faktu, iż Marcin bardzo jej się spodobał. Z biegiem czasu zobaczy na własne oczy, że mężczyzna dochowuje wierności Kamie, a ona nie bardzo ma pole manewru. To jednak dopiero początek, ponieważ Elżbieta tak łatwo się nie podda.

Sojuszniczka Elżbiety w walce o Marcina w "M jak miłość"

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" widzowie poznają nie tylko Domańską, ale także jej sojuszniczkę w planie uwiedzenia Marcina. W rolę przyjaciółki Elżbiety, która dosłownie zagrzeje ją do walki o Chodakowskiego, wcieli się Aleksandra Kisio. To właśnie ona wysłucha zwierzeń Elżbiety na temat tego, że mimo starań i zalotów Marcin nie odwzajemnia zainteresowania i nie chce bliżej spotkać się z Domańską.

- Mam się poddać? - zapyta Elżbieta swojej przyjaciółki. - Kto mówi, że masz się poddać... - zachęci tajemniczo kobieta, sugerując przyszykowanie nowego planu na uwiedzenie mężczyzny. - Czuję, że masz jakiś pomysł - trafnie spostrzeże Domańska i zacznie knuć z koleżanką.

Przyjaciółka Elżbiety pchnie ją w ramiona Marcina

Jaki plan, by rozbić małżeństwo Kamy i Marcina, będą miały Elżbieta ze swoją koleżanką? Obie kobiety postawią sobie za cel, by Domańska dopięła swego. Im bardziej Chodakowski będzie próbował się odciąć, pozostać niedostępny i nie zranić Kamy, tym Elżbieta z przyjaciółką jeszcze mocniej zaczną naciskać, by mężczyzna zwrócił swoją uwagę na panią prezes. Dokąd to prowadzi? Ten wątek będzie rozwijał się już w nowym sezonie "M jak miłość" jesienią 2026 roku.