M jak miłość, odcinek 1929: Jakub zauważy, do czego Kama doprowadza Marcina. Wróci do agencji, bo nie wytrzyma w nowej pracy - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Marcina do agencji w 1929 odcinku "M jak miłość" nie oznacza, że Chodakowski znów będzie detektywem! Jednak po zaledwie kilku dniach pracy przy biurku w korporacji poczuje, że to nie jest miejsce dla niego. Będzie mu brakowało nie tylko powietrza, zacznie się dusić w krawacie i garniturze, ale także adrenaliny, którą czuł podczas niebezpiecznych akcji z Jakubem. Tylko Karskiemu zwierzy się, jak męczy go nowa praca, którą zdobył, aby zadowolić Kamę.

Marcin nie przyzna się Kamie, jak się męczy w 1929 odcinku "M jak miłość"

Oczywiście przy ukochanej Marcin w 1929 odcinku "M jak miłość" nie ośmieli się przyznać, że praca biurowa to najgorsze, co go mogło spotkać w życiu. Przemilczy też fakt, że prezes firmy, szefowa Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) złoży mu propozycję, żeby został jej prywatnym ochroniarzem.

Nie przegap: M jak miłość. Ona zniszczy szczęście Kamy i Marcina! Bezwzględna Elżbieta będzie chciała mieć Chodakowskiego tylko dla siebie - WIDEO

Marcin wróci do agencji Jakuba w 1929 odcinku "M jak miłość"

Przy pierwszej okazji w 1929 odcinku "M jak miłość" Marcin wróci do agencji i zacznie przeglądać raporty ze śledztw prowadzonych przez Jakuba. Dzięki temu znów poczuje się jak detektyw! Tak zastanie go przyjaciel, który zorientuje się od razu, co dręczy Chodakowskiego.

M jak miłość. Aneta dowie się, że Kasia zamieniła wyniki testu na ojcostwo! Kama posunie się za dalek

- Co ty tu robisz? - Nie mogłem wytrzymać w tej swojej kanciapie. Całymi dniami tam siedzę, patrzę tylko w monitor albo przekładam dokumenty z segregatora do segregatora... Nic tylko analizy, wykresy, wypełnianie tabelek. Zaczynam się dusić w tej kanciapie! A wiesz co, przeczytałem twój raport, Pragłowski wycofał zeznania... - Teraz to już nieistotne. Patrz, mam zdjęcia, czarno na białym. Już się nie wywinie - Jakub pokaże Marcinowi, co ustali podczas obserwacji. - Stary, ile myśmy go usiłowali dorwać? Siedem, osiem miesięcy? Gratuluję ci bardzo... - Jak długo tam wytrzymasz? - Gdzie? - W tym korpo? Jako ekspert do spraw bezpieczeństwa? Może porozmawiaj jeszcze z Kamą, co? Spróbuj ją przekonać,że stuprocentowe bezpieczeństwo nie dla każdego i nie zawsze jest najwyższym priorytetem... - Nie ma już tematu. Nie wracajmy do tego... - zakończy rozmowę Marcin.

Jakub trafnie oceni Kamę w 1929 odcinku "M jak miłość"!

Kiedy Jakub w 1929 odcinku "M jak miłość" wpadnie potem do kliniki Olka (Maurycy Popiel) na rutynowe badania po ostatnim brutalnym pobiciu podczas akcji, także brat Marcin wspomni o tym, że on ostatnio nie jest sobą, chodzi jak struty, jakby kompletnie stracił radość życia.

- Moje zdanie znasz, Kama posunęła się za daleko. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem - stwierdzi Karski.

