M jak miłość, odcinek 1929: Jakub zauważy, do czego Kama doprowadza Marcina. Wróci do agencji, bo nie wytrzyma w nowej pracy - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-28 13:54

W 1929 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) będzie przeżywał męki w nowej pracy! Jako ekspert do spraw bezpieczeństwa w korporacji zostanie skazany na siedzenie przy biurko pod krawatem. Nic dziwnego, że Chodakowski nie wytrzyma. Nie umknie to uwadze Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), który zorientuje się, że przyjaciel cierpi katusze przez swoją żoną. Do tego stopnia, że Marcin nagle wróci do agencji detektywistycznej. Z ust Karskiego w 1929 odcinku "M jak miłość" padną słowa,że Kama posunęła się za daleko i teraz Marcin przez nią cierpi. Poznaj szczegóły.

Kadr z serialu M jak miłość przedstawiający Marcina (Mikołaj Roznerski) w garniturze i krawacie, z zarośniętym zarostem, oraz Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) w brązowej koszuli, z krótkimi, zaczesanymi włosami. Obaj mężczyźni spoglądają w lewo, wyrażając zamyślenie.
M jak miłość odc. 1929. Marcin (Mikołaj Roznerski) M jak miłość odc. 1929. Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) M jak miłość odc. 1929. Marcin (Mikołaj Roznerski M jak miłość odc. 1929. Marcin (Mikołaj Roznerski), Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski)
Galeria zdjęć 18

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Marcina do agencji w 1929 odcinku "M jak miłość" nie oznacza, że Chodakowski znów będzie detektywem! Jednak po zaledwie kilku dniach pracy przy biurku w korporacji poczuje, że to nie jest miejsce dla niego. Będzie mu brakowało nie tylko powietrza, zacznie się dusić w krawacie i garniturze, ale także adrenaliny, którą czuł podczas niebezpiecznych akcji z Jakubem. Tylko Karskiemu zwierzy się, jak męczy go nowa praca, którą zdobył, aby zadowolić Kamę. 

Marcin nie przyzna się Kamie, jak się męczy w 1929 odcinku "M jak miłość"

Oczywiście przy ukochanej Marcin w 1929 odcinku "M jak miłość" nie ośmieli się przyznać, że praca biurowa to najgorsze, co go mogło spotkać w życiu. Przemilczy też fakt, że prezes firmy, szefowa Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) złoży mu propozycję, żeby został jej prywatnym ochroniarzem. 

Marcin wróci do agencji Jakuba w 1929 odcinku "M jak miłość"

Przy pierwszej okazji w 1929 odcinku "M jak miłość" Marcin wróci do agencji i zacznie przeglądać raporty ze śledztw prowadzonych przez Jakuba. Dzięki temu znów poczuje się jak detektyw! Tak zastanie go przyjaciel, który zorientuje się od razu, co dręczy Chodakowskiego. 

Polecany artykuł:

- Co ty tu robisz?

- Nie mogłem wytrzymać w tej swojej kanciapie. Całymi dniami tam siedzę, patrzę tylko w monitor albo przekładam dokumenty z segregatora do segregatora... Nic tylko analizy, wykresy, wypełnianie tabelek. Zaczynam się dusić w tej kanciapie! A wiesz co, przeczytałem twój raport, Pragłowski wycofał zeznania...

- Teraz to już nieistotne. Patrz, mam zdjęcia, czarno na białym. Już się nie wywinie - Jakub pokaże Marcinowi, co ustali podczas obserwacji. 

- Stary, ile myśmy go usiłowali dorwać? Siedem, osiem miesięcy? Gratuluję ci bardzo...

- Jak długo tam wytrzymasz?

- Gdzie?

- W tym korpo? Jako ekspert do spraw bezpieczeństwa? Może porozmawiaj jeszcze z Kamą, co? Spróbuj ją przekonać,że stuprocentowe bezpieczeństwo nie dla każdego i nie zawsze jest najwyższym priorytetem...

- Nie ma już tematu. Nie wracajmy do tego... - zakończy rozmowę Marcin. 

Jakub trafnie oceni Kamę w 1929 odcinku "M jak miłość"! Posunęła się za daleko

Kiedy Jakub w 1929 odcinku "M jak miłość" wpadnie potem do kliniki Olka (Maurycy Popiel) na rutynowe badania po ostatnim brutalnym pobiciu podczas akcji, także brat Marcin wspomni o tym, że on ostatnio nie jest sobą, chodzi jak struty, jakby kompletnie stracił radość życia. 

- Moje zdanie znasz, Kama posunęła się za daleko. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem - stwierdzi Karski. 

M jak miłość, odcinek 1929: Jakub zauważy, do czego Kama doprowadza Marcina. Wróci do agencji, bo nie wytrzyma w nowej pracy - ZWIASTUN
Galeria zdjęć 18
