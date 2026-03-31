M jak miłość, odcinek 1925: Załamany Paweł znów zacznie pić! Nie wróci do domu, żeby pomóc Marysi z własnym dzieckiem

"M jak miłość" odcinek 1925 - wtorek, 14.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1925 odcinku "M jak miłość" wreszcie stanie się to, czego wszyscy tak bardzo się obawiali, bo Paweł niestety sięgnie po alkohol! I choć Zduński długo będzie ze sobą walczył i nie chwyci za butelkę, to jednak w końcu się złamie! Tym bardziej, że wciąż nie będzie czuł się na siłach, aby wrócić do rodziny, a przede wszystkim synka Antosia (Mark Myronenko), którym wciąż Marysia będzie zajmować się w Grabinie.

Mimo tego, że Agnes zwróci się doi niego z rozpaczliwą prośbą, bo już nie będzie mogła patrzeć na wyczerpaną matkę Pawła, która wciąż będzie się o niego martwić, a przy okazji zaniedbywać swoje małżeństwo z Arturem (Robert Moskwa), które o mały włos znów się nie rozpadnie. Oczywiście, Zduński odsłucha wiadomość od przybranej siostry i będzie już nawet w samochodzie, ale w 1925 odcinku "M jak miłość" kontakt z nim znów się urwie.

Bezsilny Paweł w końcu sięgnie po alkohol w 1925 odcinku "M jak miłość"!

W 1925 odcinku "M jak miłość" to Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) jako pierwsi odkryją, że Paweł znów zaczął izolować się od bliskich. I oczywiście, natychmiast zaczną się o niego martwić. Zwłaszcza, że wciąż będą mieć w pamięci jego obraz z leśniczówki w Kampinosie, gdzie widzieli go jako wrak człowieka. Ale niestety nie zdołali go przekonać do powrotu do rodziny, bo dalej nie był na to gotowy.

I w 1925 odcinku "M jak miłość" będzie nie inaczej, bo Paweł nie wróci nawet mimo rozpaczliwego apelu Agnes! Zduński nie zjawi się w Grabinie, aby ratować swoją ledwo żywą matkę, gdyż sam dalej będzie w podobnym stanie. A nawet gorszym, bo dalej będzie izolował się od bliskich, co w końcu popchnie go w stronę alkoholu, w którym postanowi odnaleźć choć trochę ukojenia po stracie ukochanej żony...

Czy Kindze i Piotrkowi wreszcie uda się uratować Zduńskiego w 1925 odcinku "M jak miłość"?

W 1925 odcinku "M jak miłość" Paweł ponownie zacznie pić! Zduński znów sięgnie po alkohol i da sobie nieco w palnik! Czy pod jego wpływem narobi kolejnych głupstw, tak jak wtedy, gdy odeszła od niego poprzednia żona Ala (Olga Frycz)? Przypomnijmy, że wtedy zraniony i kompletnie pijany brat Piotrka zaczął szukać pocieszenia u swojej pierwszej wielkiej miłości Teresy (Joanna Sydor), co teraz raczej nie byłoby możliwe.

Ale już cios w stronę Kingi już tak, bo Zduńska w 1925 odcinku "M jak miłość" na pewno nie przejdzie obojętnie obok tematu Pawła, którego już wcześniej za wszelką cenę próbowała ściągnąć z powrotem do domu. I z pewnością nie odpuści i teraz, gdy Paweł kolejny raz przestanie się odzywać, a na dodatek znów sięgnie po alkohol! Czy w końcu zrobi z nim porządek? Przekonamy się już niebawem!

