M jak miłość, odcinek 1924: Taką scenę Kasia odegra przed Mariuszem w dniu ślubu! Piękna bajka źle się dla niej skończy - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zakłamana Kasia w dniu ślubu z Mariuszem w 1924 odcinku "M jak miłość" przejdzie samą siebie! Stawka będzie zbyt wysoka, żeby teraz ruszyło ją sumienie i przyznała się narzeczonemu do oszustwa w sprawie córki Zosi. Obsesyjnie zakochany Mariusz nie będzie podejrzewał, że to Jakub jest ojcem dziecka, że przyszła żona zbudowała ich szczęście na kłamstwie.

Kasia będzie udawała przed Mariuszem jaka jest szczęśliwa w 1924 odcinku "M jak miłość"

- Będziemy mieli cudowny ślub... - zapewni Mariusz, który nadal będzie wpatrzony w Kasię jak w obrazek. I nie dopuści do siebie nawet myśli, że Jakub mógłby ją mu odebrać, zniszczyć ich wspaniałą rodzinę.

Przed ślubem Kasia w 1924 odcinku "M jak miłość" odegra przed Mariuszem spektakularne przedstawienie. Idealnie wcieli się w rolę panny młodej, który marzy tylko o tym, aby zostać jego żoną. Przy narzeczonym z jej twarzy ani na chwilę nie zniknie uśmiech. Lecz kiedy Kasia zostanie sama dopadną już wątpliwości, wyrzuty sumienia z powodu jej perfidnego kłamstwa, którymi ofiarami są Mariusz i Jakub. Będzie świadoma, że w każdej chwili jej "szczęście" i bajkowe życie mogą runąć jak domek z kart. A do tego dojdzie jeszcze poczucie winy, że Zosia nigdy nie pozna prawdziwego ojca.

Ślubna bajka Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" nie potrwa długo!

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

- Przygotowania do ślubu powinny być pięknym, wyjątkowym czasem w życiu każdej kobiety. Niestety w przypadku Kasi w każdej chwili ta bajka może się bardzo źle dla niej skończyć. Kasia nie jest przekonana, czy podejmuje właściwą decyzję. Zosia jest córką Jakuba. I ten mężczyzna zawsze będzie kimś wyjątkowym w jej życiu - przyznaje Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość". - W tym równaniu szczęścia wszystko się zgadza. Jest dziecko, jest ślub, nic się nie wydarzyło, a coś jest nie tak. Mariusz podskórnie czuje, że znowu Jakub jest przeszkodą do szczęścia - dodaje Mateusz Mosiewicz.

Mariusz podsłucha rozmowę Kasi i Jakuba przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Jeden telefon od Jakuba do Kasi tuż przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość" wywoła w Mariuszu wybuch zazdrości. Do tego stopnia, że zacznie szarpać ukochaną, a ona przekona się, że wychodzi za mąż za człowieka, który nie panuje nad sobą i stanie się coraz bardziej nieobliczalny.

