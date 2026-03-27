M jak miłość, odcinek 1923: Aleksandra nie ocali małżeństwa Kamy i Marcina? Powie jej, czemu nie wróci do męża - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-03-27 12:55

W 1923 odcinku "M jak miłość" Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) włączy się w ratowanie małżeństwa Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). Chodakowska spotka się ze swoją synową i zacznie zachęcać ją do walki o ich związek, a przy okazji błagać ją, aby dała jej synowi jeszcze jedną szansę. Ale odpowiedź żony Chodakowskiego w 1923 odcinku "M jak miłość" nie pozostawi złudzeń, że ich małżeństwa już nie da się uratować, bo detektyw swoim wyborem zniszczy między nimi wszystko! A ona nie będzie miała sobie nic do zarzucenia! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Aktorka Michalina Sosna jako Kama (po lewej, w szarym płaszczu i kolorowym szaliku) i Małgorzata Pieczyńska jako Aleksandra (po prawej, w błękitnym płaszczu) w scenie rozmowy w 1923 odcinku M jak miłość.

i

Autor: MTL Maxfilm/TVP Aktorka Michalina Sosna jako Kama (po lewej, w szarym płaszczu i kolorowym szaliku) i Małgorzata Pieczyńska jako Aleksandra (po prawej, w błękitnym płaszczu) w scenie rozmowy w 1923 odcinku "M jak miłość".

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" Aleksandra postanowi włączyć się w ratowanie małżeństwa Kamy i Marcina. Mimo iż przecież jej relacja ze stryjem Kamy, Erwinem (Andrzej Dopierała) nie przetrwała, a co więcej to właśnie ona zakończyła ich związek. Ale to nie powstrzyma jej przed udzielaniem rad swojej synowej. Zwłaszcza, że ona i Marcin będą w zupełnie innej sytuacji.

I z tego względu w 1923 odcinku "M jak miłość" Chodakowska zdecyduje się wtrącić swoje trzy grosze. Aleksandra natknie się na Kamę przed wejściem do jej salonu fryzjerskiego, który pod jej nieobecność przygotuje dla niej Marcin i weźmie ją na poważną rozmowę.

Aleksandra nie przekona Kamy do powrotu do Marcina w 1923 odcinku "M jak miłość"!

W 1923 odcinku "M jak miłość" Aleksandra jak podaje swiatseriali.interia.pl za wszelka cenę spróbuje namówić Kamę do walki o ich małżeństwo. Chodakowska zacznie odwoływać się do uczuć synowej, aby ją trochę zmiękczyć, a następnie otwarcie poprosi ją, aby dała jej synowi jeszcze jedną szansę.

- Przecież ty i Marcin tak bardzo się kochacie... Jesteście dla siebie stworzeni! Nie... To się nie może tak skończyć! Zastanówcie się wspólnie, porozmawiajcie... I proszę cię, daj mu szansę... - poprosi ją Aleksandra.

Ale Kama w 1923 odcinku "M jak miłość" pozostanie nieugięta i niewzruszona na jej prośby. Tym bardziej, iż będzie zdania, że Marcin będzie sam sobie winny, bo przecież ona będzie dawała mu szanse, ale on z nich nie skorzysta, bo i tak nie porzuci pracy detektywa. I z tego względu, ona nie będzie w stanie mu wybaczyć!

- Mamo, dałam - i to niejedną - ale Marcin z nich nie skorzystał! I w tym wszystkim tak naprawdę nie chodzi o mnie i o moje emocje, lęki... tylko o Marcina, o jego bezpieczeństwo, jego zdrowie... jego życie! - Kama postawi sprawę jasno.

Chodakowska wystąpi o rozwód z mężem po rozmowie z jego matką w 1923 odcinku "M jak miłość"!

A rozmowa z Aleksandrą w 1923 odcinku "M jak miłość" tylko pogorszy sprawę, bo tuż po niej Kama zdecyduje się na radykalny krok i wyśle Marcinowi SMS-a z żądaniem rozwodu. "Dzięki" Chodakowskiej, jej synowa zda sobie sprawę, że jej małżeństwo nie ma już sensu i postanowi je definitywnie zakończyć.

Z kolei matka Marcina w 1923 odcinku "M jak miłość" będzie mogła pluć sobie w brodę, bo zupełnie nieświadomie się do tego przyczyni...

