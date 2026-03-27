M jak miłość, odcinek 1924: Kama pożałuje żądania rozwodu od Marcina. Zwierzy się Anecie, jak głupi błąd popełniła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kama wróci ze Śląska, ale nie do Marcina już w 1923 odcinku "M jak miłość"! Zjawi się w mieszkaniu Chodakowskiego, ale z zastrzeżeniem, że on musi się wyprowadzić!

Tak Kama wypędzi Marcina z jego mieszkania w 1923 odcinku "M jak miłość"

Jej powrót do Warszawy będzie związany z egzaminem na kursie fryzjerskim, bez którego Kama nie będzie mogła otworzyć swojego salonu. Zostanie u Marcina pod warunkiem, że on wyprowadzi się do biura agencji detektywistycznej. Tym samym w 1923 odcinku "M jak miłość" wypędzi go z jego własnego domu. Ale Chodakowski posłusznie spełni warunek żony. Tyle, że noc po powrocie Kamy spędzi wcale nie w biurze, lecz w barze, topiąc smutki w alkoholu.

Kryzys małżeński Chodakowskich w 1923 odcinku "M jak miłość" osiągnie taki punkt zwrotny, w którym Kama uzna, że rozwód to jedyne rozwiązaniem. Wyśle do Marcina krótkiego SMS-a, który nie będzie wróżył niczego dobrego: "Marcin, to już nie ma sensu. Składam pozew o rozwód".

Wątpliwości Kamy w 1924 odcinku "M jak miłość". Rozwód z Marcinem to najgorsze wyjście!

Następnego dnia, w 1924 odcinku "M jak miłość", Kama dojdzie do wniosku, jak głupi i być może nieodwracalny błąd popełniła! Po samotnej nocy w mieszkaniu Marcina będzie się czuła tak fatalnie, jakby jej życie straciło nagle sens. Na szczęście z pomocą przyjdzie jej Aneta, która odwiedzi szwagierkę i zobaczy, jak źle jest z Kamą. Właśnie wtedy żona Marcina przyzna się, co zrobił i jak bardzo tego żałuje. Pozew o rozwód to najgorsze wyjście z sytuacji!

- Nie wiem, co dalej robić... Dopadły mnie straszne wątpliwości, a przecież tylko chciałam, żeby Marcin mnie zrozumiał! Żeby zrozumiał, że ja nie mogę tak dalej żyć, po prostu nie dam rady... Boże, napisałam mu, że chcę rozwodu, że składam pozew, ale przecież ja nie chcę się z nim rozwodzić - zwierzy się załamana Kama, która w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie nawet gotowa na powrót do stryja na Śląsk.

Marcin nie dopuści do rozwodu z Kamą w 1924 odcinku "M jak miłość"

Niespodziewanie Marcin w 1924 odcinku "M jak miłość" zmieni zdanie i ze strachu przed rozwodem z Kamą, zgodzi się spełnić jej żądanie. Tylko czy nie będzie już za późno? To wyjaśni się już niebawem.

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum