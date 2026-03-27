M jak miłość, odcinek 1924: Marcin nie zgodzi się na rozwód z Kamą. Odzyska żonę i dla niej zrobi wszystko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Kamy i Marcina uda się powstrzymać w 1924 odcinku "M jak miłość", ale to wcale nie oznacza, że między nimi znów będzie jak dawniej! Skoro ona posunęła się do emocjonalnego szantażu, odeszła od męża, zagrozi mu rozwodem, jeśli nie spełni jej żądania i nie rzuci pracy detektywa, to trudno w ich przypadku mówić o powrocie do miłosnej sielanki. Faktem jest, że Kama i Marcin nie przestaną się kochać, lecz jednak nadal będą inaczej patrzeć na wspólną przyszłość.

Kama złoży pozew o rozwód w 1923 odcinku "M jak miłość"?

Wstrząsający SMS od Kamy, który Marcin dostanie w 1923 odcinku "M jak miłość", zmusi go do natychmiastowego działania. Żona zapowie, że ich związku nie da się już uratować - "Marcin, to już nie ma sensu. Składam pozew o rozwód". Chodakowski tak tego nie zostawi! Gotów walczyć o Kamę, przekonać ukochaną, że dla niej jest gotów na każde poświęcenie. Nawet rezygnację z pracy, która jest jego pasją, spełnieniem marzeń.

Marcin odejdzie z agencji i w 1924 odcinku "M jak miłość" znajdzie nową pracę w korporacji!

Jednak najpierw w 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin odejdzie z agencji detektywistycznej, zostawi Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski) samego w ich wspólnej firmie. Nie pozostanie jednak bezrobotny, bo zatrudni się jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego w dużej firmie. Co oznacza, że teraz Marcin będzie pracował w biurze, za biurkiem, czyli będzie robił coś, czego dotąd nienawidził.

Marcin ruszy w pościg za Kamą i tak ją odzyska w 1924 odcinku "M jak miłość"

Spotkanie Kamy i Marcina przed jej powrotem na Śląsk w 1924 odcinku "M jak miłość" przebiegnie w burzliwej atmosferze. Jak podaje portal światseriali.interia.pl Chodakowski ruszy w pościg za żoną, która akurat wyjdzie z jego mieszkania i będzie wsiadała do taksówki. Zatrzyma Kamę i złoży jej obietnicę, która będzie jedyną szansę na uratowanie ich małżeństwa przed rozwodem.

- Nie pozwolę ci odjechać ani odejść! Od poniedziałku idę do nowej pracy... Biała koszula, garnitur... Jeśli się skaleczę, to tylko zszywaczem! - zapewni Marcin.

- A agencja?

- Nie wracam do agencji, nie będę już detektywem! Kama, obiecuję, że to już koniec...

Kama i Marcin znów razem w 1924 odcinku "M jak miłość", ale nie na długo?

W finale 1924 odcinka "M jak miłość" Kama i Marcin znów będą razem. Kolejną noc spędzą już u siebie, łudząc się, że to naprawdę koniec ich problemów. Chodakowski wyzna żonie, jak bardzo za nią tęsknił. Kama z kolei doceni jego poświęcenie, mimo że nie będzie przekonana, czy wytrwa w tym postanowieniu.

- Nadal nie mogę uwierzyć, że to dla mnie zrobiłeś...

- Dla ciebie wszystko - słowa Marcina uspokoją Kamę, która nie będzie świadoma tego, że mąż spełniając jej żądanie jeszcze bardziej się od niej oddali.

Zmiany w życiu Marcina w "M jak miłość"! W nowej pracy pozna piękną Elżbietę

Nowa praca Marcina w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wywróci jego życie do góry nogami. Przede wszystkim za sprawą pięknej kobiety, która zostanie szefową Chodakowskiego w dużej firmie. Jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego będzie podlegał bezpośrednio właśnie jej. Zniewalająca, ambitna Elżbieta Domańska (w tej roli Katarzyna Dąbrowska) zrobi na Marcinie duże wrażenie...

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum