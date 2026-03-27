Farma 5, odcinek 30: Afera o świnki! Karolina traci cierpliwość

Konflikt o obowiązki

Końcówka tygodnia przynosi prawdziwe emocjonalne trzęsienie ziemi. Karolina nie ukrywa frustracji wobec Ewy, której zaangażowanie w opiekę nad świniami zostaje ostro podważone.

– Ewka, masz jedne zwierzęta i one nie są ogarnięte, kurde no – mówi Karolina, nie kryjąc irytacji.

– Ja jutro zrobię… zrobię to do końca – tłumaczy się Ewa, próbując się bronić.

– To codziennie robi się obrządek – rano i wieczorem – przypomina Farmerką Tygodnia, podkreślając wagę codziennej dyscypliny.

Szybko dochodzi do eskalacji:

– Ewka zamiast czyścić u świń, to tutaj gary myje i udaje, że coś robi – komentują inni uczestnicy.

– Ja jestem Farmerem Tygodnia i ja za to odpowiadam, a Ty zostawiasz bałagan i idziesz dalej, a świnie mają brudno! – wybucha Karolina.

Gra o władzę i strategie

Konflikt wokół obowiązków to tylko część rozgrywki. W tle trwa walka o głosy, sojusze i kontrolę nad grą. Janosik wskazał Andrzeja do pojedynku, co wywołało sporo spekulacji. Czy to decyzja w obronie dziewczyn, czy strategiczny ruch w walce o przetrwanie?

– Na farmie ludzie mówią wszystko, żeby osiągnąć swój cel – przyznają uczestnicy.

– Wydaje mi się, że Henryk bardzo mocno gra – ocenia jedna z kobiet.

Ostatnie nominacje

Atmosfera gęstnieje z każdą godziną. Ostatnia nominacja zamknie skład kolejnego pojedynku, który może przesądzić o losach sojuszy. Jeden z graczy wróci silniejszy, inny zapłaci wysoką cenę za błędy i brak przygotowania.

Kto blefuje, kto gra va banque, a kto pierwszy pęknie pod presją? Odpowiedź już w kolejnym odcinku „Farmy”.

