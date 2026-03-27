M jak miłość, odcinek 1923: Koniec małżeństwa Chodakowskich! Kama złoży pozew o rozwód

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin wciąż się nie pogodzą i będą żyć osobno! I choć Chodakowska wreszcie przyjedzie na końcowy egzamin na swoim kursie do Warszawy ze Śląska, gdzie przeniesie się po nocy u Anety (Ilona Janyst), to jednak nie wróci do wspólnego mieszkania z mężem do czasu aż on będzie w środku.

Oczywiście, Chodakowski nie będzie chciał, aby żona się tułała, dlatego sam postanowi przenieść się na ten czas do agencji. Tym bardziej, że dalej będzie w niej pracował, bo mimo wszystko nie będzie chciał rezygnować z pracy detektywa.

Aczkolwiek w 1923 odcinku "M jak miłość" rozstanie z żoną odbije się i na nim! Do tego stopnia, że w końcu zacznie topić swoje smutki w alkoholu, przez co w końcu wda się w bójkę i spędzi noc w areszcie, z którego wyciągnie go Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Karski solidnie wstrząśnie swoim przyjacielem, który po ich konfrontacji i zakończonym egzaminie Kamy, postanowi raz jeszcze o nią zawalczyć, ale niestety z marnym skutkiem!

Chodakowskiemu nie uda się odzyskać żony w 1923 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1923 odcinku "M jak miłość" Marcin nie przyzna się żonie do tego, co nawywijał, tylko wciśnie jej kit, że tak oberwał na treningu. Ale Kama oczywiście mu nie uwierzy. Zwłaszcza, że będzie mieć oczy i będzie widzieć jego siniaki, które go zdradzą, bo wcale nie będą tego zwiastować. Oszukana Chodakowska odejdzie i zostawi męża bez słowa.

I choć w 1923 odcinku "M jak miłość" w sprawie syna postanowi interweniować jeszcze Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska), to nawet ona nie zdoła przekonać Kamy do tego, aby dała mężowi drugą szansę. A co gorsza, rozmowa z teściową skłoni ją do ostateczności!

Kama uzna, że małżeństwo z Marcinem nie ma już sensu w 1923 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że w jej trakcie w 1923 odcinku "M jak miłość" Kama zda sobie sprawę, że Marcin nie zmieni zdania co do swojej pracy, przez co uzna, że ich małżeństwo nie ma już sensu. Zwłaszcza, gdy bycie detektywem będzie dla niego ważniejsze niż bycie z nią.

Chodakowska uzna, że czas jej ultimatum właśnie się skończył i z tego względu nie odbierze już od Marcina żadnego połączenia, ani nie odpowie na jego wiadomość, którą od razu skasuje, ani nawet nie wpuści go do jego własnego mieszkania, gdzie ona wciąż będzie przebywać, aby mogli jeszcze raz porozmawiać.

A w zamian tego w 1923 odcinku "M jak miłość" wyśle mężowi krótką, ale jakże dosadną wiadomość o tym, że nie widzi już żadnych szans dla ich małżeństwa. I z tego względu chce złożyć pozew o rozwód!

- Marcin, to już nie ma sensu. Składam pozew o rozwód - napisze mu Kama.

