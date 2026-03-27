M jak miłość, odcinek 1923: Pobity Marcin wyląduje w areszcie! Jakub ocali go tylko z jednego powodu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" Marcin zacznie topić swoje smutki w alkoholu, gdy Kama wciąż nie będzie chciała do niego wrócić! I choć Chodakowska przyjedzie ze Śląska do Warszawy, aby wreszcie zdać końców egzamin na swoim kursie, to jednak nie zgodzi się wrócić do mieszkania detektywa, gdy on tam będzie.

I w tej sytuacji Chodakowski przeniesie się do agencji, ale to wcale nie rozwiąże problemu, bo wciąż nie będzie chciał zmienić zdania co do swojego zawodu, przez co żona dalej nie będzie chciała go widzieć. A to w 1923 odcinku "M jak miłość" tak załamie Marcina, że wyląduje w barze, gdzie kompletnie się upije, a nawet wda w bójkę, która skończy się dla niego w areszcie!

Dlatego Jakub wyciągnie Marcina z aresztu w 1923 odcinku "M jak miłość"!

Na szczęście, w 1923 odcinku "M jak miłość" z pomocą Marcinowi przyjdzie Jakub, który uwolni go z aresztu i zwróci mu wolność. Ale Karski wcale nie zrobi tego bez powodu, bo doskonale będzie wiedział o jego problemach małżeńskich i jak podaje swiatseriali.interia.pl wyłącznie z tego względu mu pomoże.

Jednak mimo tego w 1923 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał wobec niego litości i ostro powie mu, co o tym wszystkim myśli, aby nim wstrząsnąć i pobudzić go do działania! Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że tylko tak zdoła do niego dotrzeć! I wcale się nie pomyli!

- Wiem, że masz naprawdę trudny czas... I tylko dlatego znów uratowałem ci dupę. Ale to ostatni raz! Jeśli się nie ogarniesz, to szlag mnie trafi! Rozumiesz? I całą agencję też... A Kamy nie odzyskasz! Stracisz wszystko - zapowie mu wściekły Jakub.

- Daj mi spokój... - poprosi go Marcin, ale przyjaciel mu nie odpuści - Gdyby nie to, że nie masz obitej mordy, sam bym ci przyłożył!

Chodakowski zawalczy o Kamę w 1923 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że po konfrontacji z Jakubem w 1923 odcinku "M jak miłość" Marcin faktycznie się ogarnie i postanowi raz jeszcze zawalczyć o Kamę. Tyle tylko, że Jakub nie powie mu dokładnie, co ma powiedzieć żonie, przez co Chodakowski poniesie klęskę. A to dlatego, że okłamie ją, że siniaków nabył się na treningu. Ale Chodakowska mu nie uwierzy i odejdzie bez słowa!

Jednak mimo tego Marcin w 1923 odcinku "M jak miłość" tak łatwo się nie podda i szybko podejmie również kolejną próbę odzyskania żony. Ale niestety znów z marnym skutkiem, bo wciąż nie będzie chciał zrezygnować z pracy detektywa, która będzie jedyną kością niezgody między nimi i bez rozwiązania, której nie ruszą dalej!

