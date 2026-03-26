M jak miłość, odcinek 1921: Joanna w urodziny Artura zaskoczy go takim prezentem. Wiek Rogowskiego będzie dla niej bez znaczenia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W dniu urodzin Artur w 1921 odcinku "M jak miłość" wpadnie w przygnębienie, bo nikt z domowników, z najbliższych mu osób, nie będzie pamiętał o jego święcie! Poczuje się zraniony przez Marysię (Małgorzata Pieńkowska), teściową Barbarę (Teresa Lipowska), a nawet córkę Agnes (Amanda Mincewicz). Wyjdzie do pracy w przychodni w posępnym nastroju, jakby dla nikogo się nie liczyć. I wtedy Joanna znów udowodni, że stale myśli o żonatym szefie!

Dwuznaczny prezent Joanny dla Artura w 1921 odcinku "M jak miłość"

Mimo wolnego dnia młoda lekarka w 1921 odcinku "M jak miłość" wpadnie do przychodni, zapuka do gabinetu Artura i wręczy mu bukiet czerwonych róż - najpopularniejszy symbol głębokiej, szczerej miłości, namiętności i pożądania. W ten sposób Joanna będzie chciała wyrazić wdzięczność Rogowskiemu, a także silną wieź emocjonalną, która ich połączyła, gorące, lecz zakazane uczucie, które widać w każdym jej spojrzeniu.

Rogowski w 1921 odcinku "M jak miłość" poczuje, że Joannie na nim zależy

Na widok bukietu róż od Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski aż się rozpromieni. W jednej chwili zniknie całe przygnębienie. Poczuje jakby tylko jej na nim zależało.

M jak miłość ZWIASTUN. Ojczym Franka zmusi go do kradzieży! Agnes rozgryzie Joannę

- To dla ciebie... - Piękne, dziękuję ci bardzo, takie krwistoczerwone, piękne... Skąd ty wiedziałaś, że mam dzisiaj urodziny? - Nie wiedziałam. Chciałam ci podziękować za tę pomoc z awarią. Sama bym tego nie ogarnęła. W takim razie wszystkiego najlepszego... - Joanna nieco zawstydzona obejmie Artura i złoży na jego policzku niewinny pocałunek.

Artur poskarży się Joannie w 1921 odcinku "M jak miłość" na Marysię i resztę rodziny!

Zaraz potem w 1921 odcinku "M jak miłość" Rogowski poskarży się Joannie na swoją rodzinę, na żonę i córki, wyznając, że to ona jest jedyną osobą, która złożyła mu życzenia urodzinowe. Nie będzie się spodziewał żadnej imprezy w domu w Grabinie, przekonany o tym, że wszyscy o nim zapomnieli.

- A może po prostu jestem za stary i oni uznali, że taktowniej będzie przemilczeć ten dzień... - Daj spokój - Joanna od razu wyprowadzi go z błędu. - No co? Czasu nie oszukasz... - zauważy Artur. - Akurat w twoim przypadku to upływ czasu nie ma najmniejszego znaczenia - zapewni Rogowskiego zauroczona nim Joanna.

Z pozoru niewinną pogawędkę Artura i Joanny w 1921 odcinku "M jak miłość" przerwie Agnes, dla której stanie się jasne, że doktor Dobrzańska już za bardzo interesuje się jej ojcem.

