"M jak miłość" odcinek 1925 - wtorek, 14.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1925 odcinku „M jak miłość” sytuacja z rozwodem Lipskiej nabierze tempa. Paulina zgłosiła się do prawnika po pomoc przy rozwodzie z Igorem Jabłońskim, który oficjalnie jest biznesmenem, ale w rzeczywistości pozostaje bezwzględnym gangsterem. Kobieta będzie chciała wyrwać się spod jego władzy i zakończyć małżeństwo. Budzyński zgodził się jej pomóc, ale nie przewidzi, że Jabłoński szykuje nową pułapkę.

Jabłoński w natarciu w 1925 odcinku "M jak miłość"

W kancelarii prawników pojawi się kryminalista Jabłoński i zaoferuje Budzyńskiemu teczkę pieniędzy w zamian za nakłonienie Pauliny do rezygnacji z rozwodu. Prawnik nie ulegnie jednak przekupstwu i odrzuci pieniądze. Później Magda wykorzysta sytuację, aby namówić Paulinę do odcięcia się od męża i rozpoczęcia współpracy z prokuraturą, co będzie początkiem konfliktu, w którym Jabłoński spróbuje przechytrzyć wszystkich. Wkrótce Paulina wpadnie w zastawioną przez niego pułapkę, co zwiastuje kolejne dramatyczne wydarzenia...

Budzyński nie da się przekupić

Jabłoński pierwszy raz zjawi się w kancelarii Budzyńskiego już w 1922 odcinku "M jak miłość" i postawi sprawę jasno, nie zgodzi się na rozwód i będzie próbował nakłonić prawnika do zmiany decyzji Pauliny. Budzyński pozostanie niewzruszony wobec groźby i presji, świadomy, że jego obowiązkiem jest chronić klientkę. Już wtedy Jabłoński zagrozi Magdzie, pokazując, że nie cofnie się przed niczym, aby utrzymać kontrolę nad żoną.

Sytuacja zapowiada się bardzo napięta. Paulina będzie zmuszona zaufać Budzyńskiemu, aby wyrwać się spod władzy męża, a kryminalista zrobi wszystko, by uniemożliwić rozwód. Budzyński i Magda znajdą się w samym środku konfliktu, a przyszłe decyzje Pauliny mogą wciągnąć wszystkich w poważne niebezpieczeństwo.

